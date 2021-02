Anticipazioni GFVip, stasera 8 febbraio: la squalifica di Alda D’Eusanio

Le anticipazioni del GFVip di questa sera rivelano tanti colpi di scena: ovviamente Signorini spiegherà perchè Alda è stata squalificata

Stasera su Canale 5 va in onda una nuovissima puntata del Grande Fratello Vip. Le anticipazioni fanno sapere che come sempre ci saranno molti colpi di scena e non si potrà far a meno di quanto accaduto in settimana. Venerdì sera, la diretta è stata dedicata completamente a Dayane Mello e al suo doloroso lutto. Tra poche ore, invece, verranno spiegati nel dettaglio i motivi per cui Alda D’Eusanio è stata espulsa dal reality in modo immediato, anche se ormai ne siamo tutti a conoscenza.

Anticipazioni GFVip 8 febbraio: la squalifica di Alda

La squalifica di Alda D’Eusanio nei giorni scorsi ha scatenato il web. La giornalista e conduttrice già nelle settimanale precedenti aveva esagerato con qualche parola, tanto che i telespettatori si erano schierati completamente contro di lei e lo stesso programma.

La ciliegina sulla torta, è arrivata nella giornata di sabato quando l’opinionista se ne è uscita con un’accusa gravissima rivolta alla cantante Laura Pausini.

Tant’è che quest’ultima insieme al marito hanno agito legalmente contro di lei. Adesso, nella puntata di stasera bisognerà capire cosa dirà Alfonso Signorini e cosa rischia soprattutto Alda D’Eusanio.

La storia d’amore tra Pretelli e la Salemi

Le anticipazioni del GFVip di questa sera, ci fanno sapere anche che si parlerà ancora della storia tra Pretelli e la Salemi. I due nella casa non sembrano più sereni come all’inizio e questi alti e bassi della coppia stanno anche iniziando a stancare gli altri inquilini.

L’influencer pare si sia accorta che gli occhi del compagno non brillano più allo stesso modo da quando ha rivisto Elisabetta Gregoraci e ha iniziato ad avere dubbi sul loro rapporto. infatti, a dirsi scocciata dall’atteggiamento di Giulia stamattina è stata proprio Dayane Mello, che ha trovato conferma anche nell’opinione della Orlando e di Zorzi.

Infine, proprio a Tommaso potrebbe arrivare una bella sorpresa da parte di qualcuno della sua famiglia e stando agli spoiler anche a Stefania. Chi arriverà per lei? Il suo compagno?