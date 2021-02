Sara Croce senza limiti: il body bianco lascia scoperto le sue curve bollenti

Sara Croce irresistibile e senza limiti: il body bianco trasparente mostra delle curve bollenti che fanno impazzire i follower di Instagram

Un body bianco cortissimo e strettissimo, un fisico spettacolare e delle curve che non hanno lasciato spazio all’immaginazione dei follower. Il risultato è stato l’ennesimo successo clamoroso per la Venere di Garlasco che con lo scatto pubblicato sulla sua pagina ufficiale ha fatto il pieno di like e commenti. Numero straordinari per la Bonas di Avanti un altro quelli che riesce a confermare ormai da tempo sui social. Le sue performance restano di altissimo livello, suscitando l’interesse generale del pubblico che impazzisce davanti alle sue qualità fisiche.

In queste settimane la showgirl ha postato tante foto che hanno evidenziato le qualità fisiche della protagonista di Avanti un altro, la trasmissione di Paolo Bonolis che comincerà quest’anno l’8 marzo prossimo. Data posticipata rispetto al passato in questa particolare stagione televisiva condizionata dall’emergenza Coronavirus. Con la fine del Grande Fratello Vip si potrà nuovamente ammirare le bellezze del famoso game show del conduttore romano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

La trasmissione vedrà in scena non solo Sara Croce, ma anche altre bellezze come Claudia Ruggeri Laura Cremaschi e Maria Mazza. Intanto la compagna del calciatore Gianmarco Fiory continua a rimanere irresistibile per i suoi follower di Instagram: nel body bianco con le vistose trasparenze ha lasciato tutti i fan senza parole. I motivi sono ben immaginabili: curve in primo piano e gioco del vedo non vedo che non ha lasciato spazio all’immaginazione. I follower hanno apprezzato lo scatto che come detto ha riscosso un successo clamoroso. Tantissimi i commenti da parte dei follower che hanno potuto solo complimentarsi per l’ennesima volta con la bellezza di Garlasco che continua a lasciare tutti senza parole. Post che abbiamo pubblicato sotto lasciando come sempre a voi i commenti.