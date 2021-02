Raffaella Fico, il vestito mostra uno spacco abbondante: “Che spettacolo che sei”

Raffaella Fico ha lasciato senza parole i follower di Instagram: il vestito scollato della showgirl ha mostrato delle curve davvero bollenti

La bellezza napoletana ha postato una nuova foto su Instagram che ha fatto impazzire i follower. Bellezza e sensualità della showgirl, ma anche curve che hanno lasciato migliaia di fan senza parole. Non è la prima volta che accade che un suo post riesce ad ottenere piogge di like e commenti, che diventano esaltazione della sua forte carica sexy. L’ex di Giulio Fratini è tornata single da qualche settimana ed è adesso protagonista assoluta del web con tantissimi post che esaltano le sue qualità fisiche. Insomma, parliamo di uno dei personaggi pubblici che riescono con molta facilità a catturare l’interesse generale. Cosa che come detto è riuscita a fare con l’ultimo scatto che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale. Che conta 556mila follower, con l’obiettivo di arrivare a quota un milione assolutamente alla portata. Andando di questo passo nessun traguardo potrà sfuggirgli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Raffaella Fico ha da tempo raggiunto la fama di personaggio pubblico della televisione e dello spettacolo. Ma c’è da dire che la showgirl da qualche tempo è diventata una vera star del web, con i numeri che ottiene su Instagram che la proiettano tra le influencer di successo. Lo scatto che ha pubblicato ha mostrato un outfit da urlo, con un vestito scuro che ha evidenziato le sue qualità fisiche. Il décolleté abbondante non è sfuggito ai follower che si sono scatenati in commenti che hanno esaltato le sue qualità fisiche. “Che spettacolo che sei” ha commentato un fan, che non si è trattenuto di fronte alla showgirl confessando di essere pazzo di lei. Insomma, l’ennesimo successo per l’ex di Mario Balotelli che non smette di catturare l’attenzione dei suoi follower. Foto che abbiamo pubblicato sotto, lasciando a voi i commenti.