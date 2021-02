Meteo oggi sabato 6 febbraio: ultime ore di tregua, poi torna il maltempo

Meteo oggi sabato 6 febbraio: brutte notizie in arrivo sull’Italia. Dopo giorni di tregua e soleggiate torna il maltempo in molte regioni

Primavera anticipata con le ore contate su gran parte dell’Italia. Nei giorni scorsi un anticiclone sub tropicale aveva dato segnali confortanti con le soleggiate che avevano prodotto bollettini meteo molto incoraggianti. Su tutto il territorio bel tempo diffuso e poche eccezioni. Con venti caldi ed umidi che avevano fatto dimenticare l’inverno. Ma in poche ore è cambiato tutto. Con le perturbazioni che già nella giornata di oggi minacceranno molte regioni. Soprattutto al Nord prime piogge a cominciare dai rilievi alpini, dove tra l’altro l’abbassamento delle temperature riporterà anche la neve al di sopra dei 1200 metri. Sull’area settentrionale il maltempo si concentrerà maggiormente ad Est, anche se si assisterà ad un progressivo peggioramento nel corso della giornata. Temperature in discesa e venti deboli su tutte le regioni. Mari poco mossi, temperatura massima registrata a Trento dove il termometro registrerà ancora una volta i 13°.

Sul Centro Sud il bollettino meteo non farà registrare particolari preoccupazioni. Nuvole sparse si concentreranno sulla Toscana e le Marche, anche se la giornata resterà per gran parte asciutta su tutte le regioni. Piccoli rovesci sull’area tirrenica, zone interne che faranno registrare sensibili cali nelle temperature soprattutto nelle ore serali. Meglio sul versante adriatico dove le soleggiate rimarranno almeno fino a domani. Sardegna soleggiata ma forte vento in atto sin dalle ore del mattino soprattutto nelle aree interne. Le temperature rimarranno stazionarie, con Cagliari che farà registrare ancora una volta i 20°. Sulle regioni del Sud tempo ancora bello e soleggiate che renderanno la giornata asciutta ovunque. Bollettino meteo caratterizzato ancora per un giorno dal bel tempo e dall’assenza di particolari criticità. Addensamenti nel corso della mattinata sulla Puglia, per il resto sole e giornata ancora primaverile. A Palermo termometro che farà registrare il valore massimo di 21°.

La giornata di domenica farà registrare un sensibile peggioramento della situazione, con calo delle temperature e rischio pioggia su tutto il Nord. Ma daremo ulteriori aggiornamenti nei prossimi bollettini che ci porteranno a chiudere questa prima settimana del mese di febbraio anomalo.