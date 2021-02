Meteo domani domenica 7 febbraio 2021: torna il maltempo con freddo e temporali

Meteo domani domenica 7 febbraio: peggioramenti in arrivo su tutta la penisola, con freddo e temporali su gran parte delle regioni. I dettagli

Prima domenica di febbraio che si presenta all’insegna dell’instabilità forte. Bollettino meteo pesante e possibilità di piogge diffuse su tutta la penisola. Da Nord a Sud cieli grigi ed addensamenti che porteranno copiosi acquazzoni che porteranno anche cali di temperature dopo giorni di anticipo di primavera. La perturbazione atlantica non lascerà spazio all’ottimismo, con il ritorno del freddo e delle nevicate sui rilievi alpini sui 1200 metri. Le criticità maggiori in quanto a forti temporali si avvertiranno in particolar modo su Campania (area Cilento) ed in Calabria (cosentino). Mari mossi anche per la presenza di venti di Libeccio e Scirocco. Di seguito gli aggiornamenti dettagliati dalle regioni.

Al Nord la situazione meteo andrà in progressivo peggioramento dopo gli anticipi di oggi che già hanno portato cospicui cambiamenti rispetto allo scenario tranquillo dei giorni scorsi. Quella di domani sarà una domenica nera con piogge e temporali sin dalle ore del mattino soprattutto ad Ovest. Nevicate sui rilievi a partire dai 1200 metri. Temperature in calo e freddo che si rifarà sentire con maggiore insistenza rispetto alle ultime 24 ore. Temperature massime previste a Genova con 12°.

Sul Centro Italia bollettino meteo peggiore su Umbria Lazio e Toscana, con l’area tirrenica ancora una volta a fare le spese in criticità rispetto alle altre aree. Peggioramenti anche in Sardegna, con copiose piogge dal mattino ed in particolar modo nelle ore pomeridiane sia sulle coste che nelle aree interne. La neve farà ritorno sulla dorsale appenninica a partire dai 1500 metri. Temperature massime che si registreranno ancora a Cagliari con 17°.

Maltempo diffuso anche nelle regioni meridionali. Con il meteo che non darà buone notizie in nessuna regione. Piogge e temporali protagoniste nella domenica caratterizzata dal maltempo. La Campania si presenterà con maggiori criticità soprattutto nel salernitano, ed in particolar modo nell’area cilentana. Per la Calabria brutte notizie soprattutto nel cosentino, con l’area tirrenica che si conferma anche al meridione quella più colpita dalla perturbazione in atto. La temperatura massima si registrerà a Palermo con 20°.