Kylie Jenner da impazzire: la milionaria americana mostra le sue curve bollenti

Kylie Jenner ha postato delle foto e video che hanno infiammato Instagram: la giovane milionaria americana ha lasciato i follower senza parole

Una foto e un video della celebre milionaria americana ha infiammato Instagram. Non è la prima volta che accade che la sorella di Kim Kardashian ed esponente della facoltosa famiglia americana riesce a scatenare la passione del web nei suoi confronti. Parliamo di una delle giovani più ricche al mondo, con un capitale che fa impallidire tutte le sue concorrenti. Infatti l’influencer conta oltre 200 milioni di follower che la seguono con grande passione. Soprattutto per le sue doti fisiche che non passano inosservate. Ma la 23enne non è solo un influencer di successo. Infatti è anche un personaggio pubblico celebre per la sua partecipazione a “Al passo con i Kardashian” ed una imprenditrice milionaria. Per lei i numeri sono stratosferici, sia quelli sui social che del conto in banca. Tantissimi sono i post che raccolgono successi clamorosi per lei. Per rendersene conto basta dare uno sguardo alla sua pagina Instagram, che fa impallidire gli influencer di tutto il mondo.

Che cercano in tutti i modi di emularla. Ma Kylie Jenner è davvero irraggiungibile. Anche perché dalla sua parte c’è anche un fisico tutto curve che non lascia troppo spazio all’immaginazione dei follower. Che impazziscono spesso davanti alle sue curve bollenti. Nell’ultimo post che ha pubblicato è stata davvero esagerata. In primo piano, nella foto e nel video che abbiamo pubblicato sotto, il suo fisico mozzafiato, che le ha fatto guadagnare ancora una volta tantissimi like e commenti. L’ennesimo successo per lei che continua a viaggiare su numeri che sono irraggiungibili per tutti i suoi competitor in tutto il mondo. Solo la sorella Kim riesce a tenere il passo con oltre 200 milioni di follower raggiunti qualche settimana fa. Il post che non ha lasciato spazio all’immaginazione ai follower di tutto il mondo lo riproponiamo sotto.