Elena Santarelli, lo spacco è infinito e mostra un dettaglio bollente: “La Bellezza”

Elena Santarelli fa impazzire i follower di Instagram con una foto che mostra dei dettagli davvero bollenti: la foto fa il giro del web

L’attrice ha postato una foto che ha messo in risalto le sue qualità fisiche che hanno fatto sognare ancora una volta i follower di Instagram. Non è la prima volta che accade che un post della 39enne toscana riesca a scatenare le fantasie dei fan. Soprattutto nelle ultime settimane è stato un forte successo ogni sua pubblicazione, con le sue foto e video che hanno risaltato la sua bellezza e sensualità. Da anni personaggio pubblico molto seguito, adesso resta anche una delle protagoniste del web. Con i suoi numeri su Instagram che la proiettano tra le protagoniste assolute sui social. Da qualche settimana l’attrice ha pubblicato scatti che hanno sottolineato anche la situazione che riguarda l’emergenza Coronavirius. Che sta condizionando le abitudini di migliaia di famiglie non solo in Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

Elena Santarelli ha manifestato la sua preoccupazione per la situazione nel nostro paese. Ma allo stesso tempo non ha perso il sorriso e la speranza di un miglioramento della situazione. Lo ha fatto con l’ottimismo che la contraddistingue e che la fa apparire tra le attrici non solo più belle ma anche simpatiche, apprezzatissima anche dai colleghi, e non solo per l’aspetto fisico. Nell’ultimo post che ha pubblicato è stata irresistibile per i follower, che si sono scatenati in commenti entusiastici sin dal momento della pubblicazione. Tantissimi i fan che hanno notato lo spacco al vestito ma anche la scollatura abbondante che ha evidenziato la sua freschezza fisica. Che non è passata inosservata. Post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo come sempre a voi per i commenti.