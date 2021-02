Pamela Prati in autoreggenti ed intimo è uno spettacolo: “Bellezza irraggiungibile”

Pamela Prati bellezza senza tempo: in una foto su IG la showgirl è apparsa in tuta la sua bellezza e sensualità che ha conquistato i follower

Un post della showgirl ha scatenato la passione dei follower che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un like o un commento allo scatto a dir poco bollente. Nell’ultimo periodo la bellezza di origini sarde ha dato il meglio di se stessa con una serie di foto e video che hanno messo in risalto tutta la sua perfezione fisica. A 62 anni si può affermare con certezza che stiamo parlando di una delle donne capaci ancora di far perdere la testa ai suoi ammiratori. Che soprattutto sul web sono davvero tati e che non perdono occasione per dimostrare tutto il loro affetto nei confronti di un icona della televisione nazionale. Infatti tanti gli anni da soubrette e ballerina, ma anche da showgirl in tantissimi programmi televisivi che l’hanno prima lanciata e poi resa famosissima al grande pubblico e nel mondo dello spettacolo.

Pamela Prati irresistibile su Instagram. Nell’ultimo scatto in autoreggenti ed intimo è apparsa in tutta la sua forte sensualità. Da qualche periodo la showgirl appare davvero in uno stato di forma invidiabile, riuscendo a catturare l’attenzione del pubblico che stravede ancora per lei nonostante qualche periodo buio della sua carriera e della sua vita che per sua fortuna è riuscita a mettere da parte. Come detto la foto in intimo ha catturato l’attenzione di tutti i follower di Instagram: “Meravigliosa” ha scritto qualcuno. Con una serie innumerevole di commenti che hanno seguito questa scia. Ci sono state anche delle critiche, ma la maggior parte dei follower ha difeso la showgirl da accuse anche ingiuste. “Cosa ti diranno i tuoi figli quando guarderanno questa foto” ha scritto un follower. Che immediatamente è stato zittito da altri fan. Voi cosa ne pensate? Foto pubblicata sotto.