Meteo oggi venerdì 5 febbraio: sprazzi di primavera, ma nel weekend cambia tutto

Meteo oggi venerdì 5 febbraio: ancora un giorno di primavera anticipata, ma nel weekend lo scenario cambia nuovamente in negativo. I dettagli

Ancora una giornata di primavera anticipata sull’Italia grazie alla permanenza su gran parte del territorio di un anticiclone tropicale. In questi giorni una ventata anomala di aria calda ed umida ha soffiato sulla penisola facendo dimenticare per un po’ bollettini meteo all’insegna della criticità e del maltempo. Ma questa tregua purtroppo sembra avere le ore contate. Infatti il tempo previsto per il fine settimana non è esaltante. Già dalle ore serali di oggi, ed in particolar modo da domani, cambierà tutto. Con una nuova perturbazione in arrivo che comincerà dal Nord e nella giornata di domenica passerà rapidamente anche in parte del Centro. Per quel che riguarda il meteo di oggi non ci sono grosse criticità da segnalare. Come detto l’anticiclone tropicale si avvertirà soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud. Al Nord mattinata nuvolosa e nebbie fitte sui rilievi alpini e nelle aree della Pianura Padana.

Rovesci sparsi in Friuli e Veneto ma temperature che si manterranno stabili con Trento che farà registrare la temperatura massima di 13°. Al Centro nuvole sparse in Toscana ma anche su Marche Umbria e Abruzzo, migliore la situazione del Lazio rispetto ai giorni scorsi. Nel corso della giornata, dopo qualche rovescio mattutino, anche in queste regioni lo scenario meteo andrà in miglioramento. Le temperature resteranno stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli o assenti e mari poco mossi. Soleggiate sulla Sardegna, con Cagliari che farà registrare il valore massimo con 20°. Scenario ancora migliore al Sud. Con la presenza dell’anticiclone sub tropicale che si avvertirà con maggiore insistenza rispetto alle altre aree della penisola. La giornata di oggi nelle regioni meridionali resterà di primavera anticipata. Non ci sono infatti criticità particolari da segnalare. Bel tempo ovunque, in particolar modo su Calabria e Sicilia. A Palermo toccati i 20°.

Come anticipato sopra, i problemi arriveranno tra sabato e domenica, con il fine settimana che si presenterà ancora una volta all’insegna della instabilità su due terzi della penisola. Sorrideranno ancora le regioni meridionali. Ma rinviamo ai prossimi bollettini gli aggiornamenti per il weekend.