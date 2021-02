Mercedesz Henger ha postato una foto su IG che ha messo in risalto le sue qualità fisiche che hanno portato alla mente quelle di sua madre

La web influencer ha postato una serie di foto su Instagram che hanno acceso l’interesse generale dei follower. Che si sono scatenati con una serie di commenti esaltando le sue qualità fisiche che non passano inosservate. La figlia di Eva, ex pornostar ed oggi showgirl, ha avuto un rapporto spesso complicato con la madre. Troppi gli screzi tra due caratteri forti, che sono arrivati allo scontro in più di un occasione. Gli attacchi della madre alla figlia hanno riguardato essenzialmente le caratteristiche fisiche della giovane influencer. Che secondo Eva, ma anche alcuni hater, non avrebbe la giusta femminilità, con una muscolatura eccessiva ed un corpo’ da uomo. Accuse che sono state rispedite al mittente dalla compagna di Lucas Peracchi. Che a suon di foto e video mozzafiato ha dimostrato invece di essere una bellissima ragazza che fa perdere la testa a migliaia di follower grazie al suo fisico perfetto.

Mercedesz Henger ha scatenato le fantasie dei follower con degli scatti senza veli che hanno mostrato un dettaglio bollente che non è passato inosservato. Una serie di scatti in sequenza che hanno mostrato il suo fisico perfetto in un completo grigio aderente che ha evidenziato tutte le sue curve. Che hanno fatto ricredere tutti gli scettici nei suoi confronti. Adesso che la bella web influencer ha ridotto le distanze anche dalla madre con il riavvicinamento che tutti i fan si aspettavano, è diventata anche una protagonista del web. La serie di scatti, che abbiamo pubblicato sotto, hanno messo in evidenza sia il suo lato a, ma soprattutto quel lato b che ha distratto migliaia di follower. Che non hanno resistito alla tentazione di lasciare prima un like al post e poi un commento. Tutti sono stati esaltazione della sua bellezza e sensualità. A voi i commenti: