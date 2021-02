Grande Fratello Vip in lutto: la richiesta del reality agli ex concorrenti

La produzione del Grande Fratello Vip ha chiesto di rispettare il lutto di Dayne Mello durante la puntata di venerdì sera invitandoli a vestirsi tutti in nero

La notizia della morte del fratello di Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip ha cambiato decisamente le dinamiche del gioco. La modella brasiliana ha perso le energie e in questo momento l’unica cosa che riesce a fare è stare in silenzio e pensare. Lo stesso, stanno facendo anche gli altri concorrenti. Infatti, in molti hanno espresso il desiderio di voler uscire dalla casa e lasciare la vittoria proprio a Dayane. Per ora, ancora non è chiaro cosa ha deciso di fare il GFVip ma per la puntata di stasera ha fatto una richiesta ai ragazzi.

Cosa succederà nella puntata di stasera?

La morte di Lucas Mello ha sconvolto la casa. Non solo la sorella Dayane Mello ma anche gli altri concorrenti sono tristi e molto demotivati nel continuare questa esperienza al Grande Fratello Vip.

Si respira, infatti, un’aria triste e tutti stanno rispettando il suo dolore. A tal proposito Riccardo Signoretti ha fatto sapere che proprio la produzione, attraverso il profilo Instagram ha chiesto agli ex gieffini di presentarsi in studio vestiti di nero.

Per ora, ancora non si sa come Alfonso Signorini svolgerà la serata, anche perchè è impensabile pensare ad una puntata ricca di divertimenti e colpi di scena. Dei forti dubbi sono stati espressi anche dai ragazzi nella casa, che in questo momento non sanno come comportarsi.

La richiesta dei concorrenti al Grande Fratello Vip

Intanto, sembra che dalla casa del Grande Fratello Vip tutti i concorrenti si sono decisi a fare una proposta alla produzione. I gieffini vogliono lasciare prima il reality e chiedere l’anticipo della finale, perchè ormai non c’è più spirito di divertimento. La Mello, intanto, almneo per adesso, ha deciso di restare all’interno della Casa di Cinecittà, dopo aver saputo della morte del fratello Lucas e gli altri coinquilini sono apparsi molto comprensivi. N