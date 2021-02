Tommaso Zorzi, dopo la triste notizia sulla morte del fratello di Dayane Mello, cerca in ogni modo di stare vicino alla modella brasiliana per consolarla e tirarla su di morale, prima gli ha regalato il suo peluche e ora le ha fatto una proposta dolcissima, scopriamo di cosa si tratta

Negli ultimi giorni i concorrenti della casa del Gf Vip si stanno prendendo cura di Dayane Mello in tutto e per tutto, dopo la triste notizia sulla morte improvvisa di suo fratello Lucas, gli umori della casa sono completamente cambiati, ai concorrenti non interessa più il gioco ma solo il benessere della Mello, c’è chi le cucina qualcosa, chi le fa qualche carezza e chi le fa dei regali per farla sorridere, come Tommaso Zorzi che le ha regalato il suo peluche che rappresenterebbe il suo cane. L’influencer prima di darlo a Dayane le ha confessato “io ogni volto che sono triste ho il mio cane che mi consola, anche se è solo un peluche so che potrà aiutarti“, parole dolcissime quelle di Zorzi che negli ultimi giorno, nonostante i dissapori del passato, si sta affezionando moltissimo alla modella brasiliana riempendola di attenzioni.

Ma non è finita qua, nelle ultime ore Tommaso ha fatto a Dayane una proposta dolcissima che ovviamente la ragazza non ha potuto rifiutare, scopriamo di cosa si tratta.

Tommaso Zorzi fa una dolce proposta a Dayane “vieni a vivere a casa mia”

“Non ho più voglia di andare via”

“Ma ci vedremo. Se vuoi stare da me a Milano puoi stare. Dormiamo insieme nel lettone, c’è Cecilia che ti balla la salsa. C’è Gilda, la porti fuori, io ti preparo la colazione ogni mattina”

“Volentieri, Tommy. Grazie”

Dayane sentendosi piena di attenzioni dai suoi compagni non ha potuto fare a meno di ringraziare ognuno di loro per quello che stanno facendo per lei e ha anche aggiunto che per il momento non se la sente di uscire dalla casa probabilmente perché impaurita dalla realtà che troverebbe fuori, sicuramente le emozioni che sta vivendo in questo momento sono molto contrastanti e una volta uscita dovrà affrontare di petto la vita. Tommaso sentendo queste parole ha cercato di consolarla facendole una proposta meravigliosa “Se vuoi stare da me una settimana a Milano” e ha anche aggiunto “Stai da me a Milano, dormiamo nel lettone, così non dormi sola. C’è Gilda, la porti fuori, io ti preparo la colazione ogni mattina. Davvero stai una settimana, mi fa piacere amore. Poi la sera mica abbiamo una bottiglia contata come qui”, Zorzi si è dimostrato un vero amico, soprattutto in questi ultimi giorni.

Dayane ascoltando in silenzio le parole di Tommaso ha risposto “Grazie Tommy, volentieri. Porto anche Rosalinda” segno che non vuole proprio staccarsi dalla sua cara amica Rosalinda, per il momento sembra che tutti i concorrenti siano d’accordo nell’abbandonare la casa nel momento in cui Dayane deciderà di uscire dal gioco.