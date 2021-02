Fabrizio Frizzi oggi avrebbe compiuto 63 anni: una morte che ha sconvolto tutti

Fabrizio Frizzi oggi avrebbe compiuto 63 anni: il ricordo del mondo dello spettacolo e della televisione. Ma anche quello di tutti i suoi fan

Oggi 5 febbraio è un giorno speciale per il mondo dello spettacolo e della televisione. Perché questa data porta alla mente un personaggio amatissimo come il conduttore romano classe 1958. Tanti i suoi successi televisivi alla guida di programmi di intrattenimento e di attualità nelle televisione pubblica. Da Miss Italia all’Eredità, sarebbe davvero un elenco lunghissimo nel citare tutte le sue partecipazioni alla Rai. Oggi il marito di Carlotta Mantovan – e precedentemente di Rita Dalla Chiesa – avrebbe compiuto 63 anni.

Tantissimi i personaggi dello spettacolo e della televisione, ma anche semplicemente i suoi fa, hanno voluto dedicare un pensiero al collega o all’amico scomparso quel tragico 26 marzo del 2018 dopo un secondo malore che lo aveva colpito in poche settimane di distanza. I più provati di tutti, oltre ai suoi familiari ed amici, sono stati Carlo Conti ed Antonella Clerici, colleghi e persone molto vicine al conduttore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Frizzi 🦋 (@persemprefrizzi)

Fabrizio Frizzi non è mai stato dimenticato. Una perdita grave per la Rai che gli ha dedicato anche gli studi televisivi che oggi portano il suo nome. La notizia della scomparsa del conduttore creò tanta emozione anche tra i suoi fan, con le migliaia di persone che vollero partecipare ai suoi funerali per dare un ultimo saluto ad uno dei personaggi più popolari della televisione italiana. Ricordiamo che il conduttore si sentì male la prima volta il 23 ottobre del 2018, con un ischemia celebrale che lo tenne lontano dal lavoro per qualche settimana. Poi la lenta ripresa ed il ritorno che purtroppo non è stato di lunga durata.

Infatti dopo 5 mesi circa il nuovo malore che non riuscì a superare. Ed il decesso causato da un ictus o da un male incurabile al cervello. Resta oggi la commozione di migliaia di persone che lo ricordano con affetto e tristezza. In un periodo storico non bellissimo causato dall’emergenza Coronavirus che ha cambiato le vite di tutti noi. Tante le fan page su Instagram che ricordano il conduttore su Istagram. Da una di queste – per sempre Frizzi – il continuo ricordo del personaggio indimenticato della televisione.