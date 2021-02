Emily Ratajkowski a pochissimi giorni dal parto mostra senza tabù le curve della gravidanza.

Emily Ratajkowski mostra le sue forme premaman totalmente nuda davanti allo specchio. La bella modella ha sempre amato apparire poco vestita suoi social e anche ora che le sue forme sono cambiate non perde occasione per mostrarsi come mamma l’ha fatta. Sin dal suo esordio nel video musicale della canzone di Robin Thicke, Blurred Lines, ha puntato tutto sul suo corpo da urlo, regalando ai suoi fan video e scatti super hot al limite della censura. Oggi Emily, a pochi giorni dal parto, mostra con orgoglio il suo nuovo corpo e soprattutto il rotondissimo pancione. La bella attrice ha annunciato la sua prima gravidanza lo scorso settembre durante un’intervista rilasciata al magazine Vouge America: raccontando che il parto sarebbe stato a inizio 2021. Hanno fatto scalpore le affermazioni di Emily sul sesso del nascituro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)



La modella ha infatti dichiarato che il bambino che porta in grembo, una volta cresciuto, deciderà da solo se vorrà essere un maschio o una femmina. Un pensiero che conferma l’apertura mentale di Emily, da sempre vicina alla comunità LGBT. Nella foto postata oggi su Instagram si mostra più sexy che mai ma ironizza sulla sua forma fisica: “A volte mi sento come Winnie De Pooh” scrive, mentre altre volte afferma di sentirsi bellissima e sensuale ed è sicura che nonostante tutto la sua pancia le mancherà moltissimo. Il corpo dell’attrice ha assunto forme diverse ma nonostante questo appare in una forma fisica perfetta. Gambe e braccia sottili e un seno esplosivo da fare invidia.

La bella 29enne si gode l’ultimo periodo della gravidanza in estrema serenità in compagnia del marito Sebastian Bear-McClard, sposato in gran segreto nel 2018. Non ci resta che fare alla coppia i nostri migliori auguri per il lieto evento.