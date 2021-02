Elettra Lamborghini, la confessione ai follower: “Che depressione vederla così”

Elettra Lamborghini ha voluto fare una confessione ai suoi follower di Instagram. Come sempre schietta e diretta, ha stupito davvero tutti

Una confessione che i follower non si aspettavano quella arrivata dall’artista bolognese che riesce sempre a far parlare di sé, anche quando non si parla esclusivamente di doti fisiche. Che in ogni caso rimangono la principale ‘attrazione’ per i follower nelle sue uscite pubbliche. Infatti parliamo di uno dei personaggi pubblici più apprezzati del web e della televisione. Con tanti follower che impazziscono per le sue qualità fisiche. Ma anche per un carattere schietto e diretto, una che non le manda a dire insomma. Proprio questo suo atteggiamento sui social, su Instagram in particolare, le ha permesso di scalare posizioni importanti nella speciale classifica del gradimento dei follower. Tanti i post che pubblica e che non passano inosservati. Ma tante anche le storie che raccontano le sue vicende personali e che tengono i follower attaccati al suo profilo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Elettra Lamborghini resta un personaggio seguitissimo sui social proprio per questo suo rapporti diretto che mantiene con i follower. E che l’ha portata e diventare una ‘big’ del web. I numeri che raccoglie sono da vera star, personaggio pubblico di primissimo livello che catalizza gli interessi generali di migliaia di suoi fan. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha voluto fare una confessione ai suoi follower in merito ad una situazione che purtroppo riguarda tutti noi. Il riferimento è l’emergenza Coronavirus ancora in atto. In giro per la città di Roma ha voluto esprimere le sue sensazioni che hanno rattristato i suoi follower, nonostante abbia provato a regalare un sorriso a tutti con la sua ironia tutta bolognese: “Du foto a Roma aòh 😜 (che impressione vederla cosí vuota….🙈😭)”. In outfit da allenamento con tuta e scarpette, ha comunque attirato su di sé gli occhi dei follower. Che hanno commentato le sue parole, ma anche la sua forte sensualità. A voi i commenti: