Elena Morali, l’asciugamani scivola via: il post bollente manda il web in tilt

Elena Morali infiamma il web con una foto che mette in risalto una scollatura abbondante che cattura l’attenzione dei follower pazzi di lei

Un post che ha fatto il giro del web in pochi minuti e che ha lasciato senza parole. La showgirl ha messo in risalto ancora una volta le sue qualità fisiche che sono apprezzatissime dai suoi fan. Che non perdono occasione per rimarcare il loro affetto nei suoi confronti, soprattutto nelle apparizioni su Instagram. Che resta il social preferito di tutti gli artisti e personaggi pubblici. Non sono stati giorni semplici per l’ex del comico Scintilla.

Infatti la relazione con Luigi Favoloso, che fino a qualche settimana fa sembrava andasse a gonfie vele, sembra aver avuto un brusco colpo. La showgirl nelle scorse ore ha parlato di un video che mostrava il suo fidanzato insieme ad un’altra donna. Episodio che l’avrebbe mandata in crisi, con delle forti accuse nei confronti di Favoloso. Che a sua volta viene già dalla fine di una storia complicata con Nina Moric.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Elena Morali ha mostrato una scollatura abbondante nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram. La foto come detto ha fatto il giro del web in pochi minuti dalla pubblicazione. In attesa che si possa fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale con Luigi Favoloso, la showgirl pare abbia deciso di rimanere attivissima su Instagram. Mostrandosi in piena forma e raccontando ai follower anche delle sue vicende personali di vita quotidiana.

Insomma, da quanto pubblica su Instagram sembrerebbe proprio che non stia attraversando un periodo difficilissimo. Con la passione dei follower nei suoi confronti che rimane alta e che viene mostrata ad ogni pubblicazione. La foto dell’asciugamani e della scollatura ‘illegale’ per i follower l’abbiamo pubblicata sotto, dandovi la possibilità di esprimere un commento su una delle showgirl più apprezzate del panorama televisivo nazionale. Siete d’accordo?