Beatrice Valli, l’intimo trasparente mostra tutto: “Sta per finire l’attesa”

Beatrice Valli ha stupito i follower di IG con una foto che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche. Post che ha fatto il giro del web

La web influencer ha postato delle foto su Instagram che hanno messo in risalto le sue qualità fisiche che non sono passate inosservate sul web. Non è la prima volta che accade che la 26enne bolognese riesce ad attirare l’attenzione sui social grazie a dei post che evidenziano il suo fisico tutto curve che fa impazzire i suoi ammiratori. Le sue apparizioni al programma Uomini e Donne, storico dating show di Maria De Filippi, le hanno permesso di raggiungere una certa notorietà televisiva. Anche se è soprattutto sul web, ed in particolar modo su Instagram che l’ex modella riesce a dare il meglio di se. Non solo con post che risaltano la sua forte sensualità, ma anche con temi lanciati ai follower che diventano di dominio pubblico. E che catturano le attenzioni generali con tanti dibattiti generati.

Beatrice Valli ha postato delle foto che hanno messo in risalto le sue doti fisiche che non passano mai indifferenti. L’intimo che ha indossato nei due scatti ha esaltato le sue curve. Al centro dell’attenzione la giornata di San Valentino. Con il presupposto di generare una discussione con i fan sulla festa degli innamorati del 14 febbraio, è apparsa con una rosa rossa in mano, ed una didascalia al post che non ha avuto bisogno di particolari spiegazioni: “Il countdown per San Valentino è appena iniziato❤️ e chi non usa la scusa di quest’occasione per indossare qualcosa di speciale?😜”. Post che come detto ha riscosso un grandissimo successo, e che ha scatenato i commenti dei follower che si sono detti pazzi della bellezza bolognese. Che riesce a tenere incollati davanti al web i suoi ammiratori che soprattutto su Instagram sono tantissimi. Infatti la modella ed influencer conta ben 2,7 milioni di fan che non si perdono nemmeno uno dei post che pubblica.