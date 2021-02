Anna Tatangelo solo con il top nella Ferrari è super bollente – (FOTO)

Anna Tatangelo ancora una volta ha stupito i suoi fan con uno scatto da urlo: la cantante si mostra sempre più sexy

Negli ultimi tempi, Anna Tatangelo è cambiata tantissimo. La cantante, infatti, dopo l’addio a Gigi D’Alessio ha stravolto non solo il suo genere di musica ma anche il proprio look. E’ passata da un castano scuro ad un biondo platino ma è anche dimagrita tantissimo. L’artista oltre ad essere molto amata sul palcoscenico è anche seguita sui social. Ogni giorno, sul proprio account Instagram, posta scatti della sua vita quotidiana ma anche momenti passati. Poche ore fa, Anna ha voluto ringraziare i suoi seguaci per il successo dell’ultimo brano Guapo e lo ha fatto in una maniera molto particolare. Andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Anna Tatangelo ringrazia i suoi fan con uno scatto da urlo

Non smette di stupire Anna Tatangelo, che ogni giorno si mostra più splendente che mai. Attualmente, dopo la fine della storia con Gigi D’Alessio è single e possiamo dire che si sta godendo a pieno il successo del suo ultimo album.

Un successo che deve a pieno a se stessa, sopratutto dopo i tanti sacrifici che ha fatto. La cantante di Sora nel suo ultimo post pubblicato su instagram ha voluto ringraziare i propri fan per aver raggiunto un traguardo importantissimo. Il singolo Guapo ha raggiunto le 15 milioni di visualizzazioni.

L’affetto dei fan

Anna Tatangelo mostra sempre una bellezza disarmante, che lascia senza fiato i suoi followers soprattutto quando decide catturare l’attenzione di quest’ultimi. Anche in questo caso, come si vede nell’immagine, la cantante è riuscita a scatenare gli animi dei suoi fan con un look sportivo ma particolare.

Jeans a vita bassa e micro top nero, lasciano completamente libera l’immaginazione e il tutto è reso ancora più intrigante da uno sguardo intenso e sensuale. Tantissimi i messaggi di affetto ma anche di complimenti. L’artista sa sempre come stupire e possiamo dire che questa volta lo ha saputo fare decisamente bene…