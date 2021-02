Raffaella Fico da impazzire: l’intimo rosso scatena la passione dei follower

Raffaella Fico ha scatenato la passione dei follower di Instagram con una foto in intimo rosso che ha fatto rapidamente il giro del web

La showgirl bella da perdere il fiato su Instagram con un post che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione. Da tempo ormai l’ex di Mario Balotelli è un personaggio pubblico molto seguito, con la passione dei fan che non le manca ad ogni apparizione pubblica. Non solo in televisione ma anche sui social la sua popolarità ha toccato vette importanti grazie alla sua sensualità e alle sue curve bollenti che spesso fanno il giro del web. Cosa che le è capitata anche con l’ultimo post che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale. E che le ha regalato l’ennesima attestazione di affetto e stima da parte dei suoi fan. Che si sono detti pazzi di lei davanti alla sua perfezione fisica. L’ennesimo post che ha scatenato le fantasie dei follower, che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un commento o un like sotto lo scatto che non è passato inosservato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Raffaella Fico è tornata alla carica sui social. In particolar modo su Instagram la showgirl napoletana è molto attiva. Da qualche settimana è tornata single dopo la fine della storia con Giulio Fratini, dopo un estate bollente fatta di scatti mozzafiato insieme alla sua ex fiamma. Tanti i post che negli ultimi mesi hanno scatenato la passione dei follower, cosa che come detto è accaduta anche per l’ultimo in ordine di tempo. In intimo rosso, e per la sponsorizzazione di un prodotto commerciale, la showgirl è apparsa in tutta la sua estrema bellezza e sensualità. Con l’intimo che non ha coperto del tutto le sue curve. Tantissimi i commenti allo scatto da parte dei suoi ammiratori, che si sono detti ancora una volta pazzi di lei. Post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare come sempre a voi. Dopo aver registrato l’entusiasmo generale sui social, da parte di migliaia di follower che non hanno trattenuto la forte passione nei confronti della bellezza partenopea.