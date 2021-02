Meteo oggi giovedì 4 febbraio: bel tempo diffuso, ma rimangono i forti venti

Meteo oggi giovedì 4 febbraio: continuano le buone notizie, con soleggiate sparse sull’Italia. Restano i forti venti umidi in alcune regioni

Anche nella giornata di oggi bollettino meteo che presenta delle buone notizie, con le soleggiate che prevalgono su vaste aree della penisola. Meglio al Sud ed al Centro rispetto al Nord, dove ci saranno degli addensamenti e locali rovesci a rendere grigia la giornata. Nebbie mattutine presenti in Piemonte e Val Padana, per il resto situazione variabile sia nella parte occidentale che in quella orientale. Liguria unica regione che presenterà rovesci diffusi, soprattutto sull’area costiera. Venti umidi soffieranno fino a sera, a confermare l’anomalo periodo che stiamo vivendo anche in chiave meteo. La giornata a tratti primaverile andrà in scena nella parte centrale e meridionale della penisola. Al Nord le temperature saranno stazionarie e a Genova registrato il valore massimo con il termometro che toccherà i 13°. Peggioramenti previsti a partire dal pomeriggio, ma anche la giornata di domani ricalcherà per lunghi tratti quella di oggi. Mari calmi o poco mossi, soprattutto nelle aree adriatiche.

Al Centro Sud forti venti umidi soffieranno forti sin dalle ore del mattino, ma porteranno via le residue nuvole che lasceranno spazio alle soleggiate sparse. Situazione meteo che resterà quindi positiva, con le temperature che arriveranno fino a 20° in tante città. Non solo a Palermo e Napoli, ma anche a Roma e Cagliari situazioni quasi primaverili per lunghi tratti della giornata. Le piccole criticità riguarderanno solo la Toscana, dove possibili rovesci si alterneranno a schiarite a partire dal mattino. Complessivamente possiamo parlare di giornata asciutta e temperature che si manterranno al di sopra della media stagionale. Nessun problema per i collegamenti con le isole minori, grazie all’alta pressione che regnerà ancora per un giorno soprattutto nelle regioni meridionali.

Le brutte notizie arriveranno nel fine settimana. Infatti già nella giornata di venerdì già cominceranno a verificarsi cambiamenti consistenti che porteranno anche a drastici mutazioni di scenario soprattutto nelle regioni settentrionali. Piogge freddo e maltempo diffuso invaderanno parecchie regioni, con il sabato e la domenica invece l’inversione di rotta, ma rimandiamo ai prossimi bollettini gli ulteriori aggiornamenti meteo.