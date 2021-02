Elisa Isoardi, top super scollato non nasconde nulla – FOTO

Elisa Isoardi continua a prendersi cura del proprio corpo con allenamenti duri e possiamo dire decisamente bollenti: fan impazziti

Elisa Isoardi non si scoraggia e continua a portare avanti i propri obiettivi. In vista della stagione estiva, la conduttrice vuole essere in ottima forma e possiamo dire che ci sta riuscendo benissimo. L’ex presentatrice de La Prova del cuoco, attualmente non sta attraversando un bel periodo lavorativo, in quanto è ferma da mesi. Dopo la partecipazione a Ballando con le stelle, sarebbe dovuta andare in onda con uno show ma la Ria lo ha improvvisamente cancellato. Intanto, la Isoardi non si perde d’animo e ha deciso di ricominciare dai suoi “addominali”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi manda in delirio i fan: l’allenamento è bollente

Sono ormai giorni che Elisa Isoardi si allena costantemente e in modo duro a casa sua. Come si vede dagli scatti che pubblica, la conduttrice ha creato in una stanza una vera e propria sala fitness. Ieri, si è sfinita sull’ellittica oggi invece tanto ha postato uno scatto sul tapirulan.

Come sempre, anche in tenuta ginnica, la Isoardi non perde mai la sua bellezza e sensualità. Nella foto in questione la vediamo con un Fuson attillatissimo e canottina blu scollata, che ovviamente ha mandato in delirio i fan. Sono tanti i seguaci, infatti, che le lasciano un pensiero riempendola di complimenti. Elisa è uno splendore sempre!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

La conduttrice pronta a sbarcare sull’isola dei famosi? L’indiscrezione

Elisa Isoardi secondo alcune indiscrezioni avrebbe rotto i rapporti con la Rai. Dopo la sospensione del suo programma televisivo, l’ex compagna di Matteo Salvini starebbe pensando di passare a Mediaset. Infatti, di recente è stata ospite nel salotto di Verissimo, e pare le sia stato proposto un reality, ovvero l’isola dei famosi.

In procinto di sbarcare in Honduras, pare proprio che l’ex conduttrice de La Prova del cuoco avrebbe voglia di lasciarsi il passato alle spalle. Per ora, si tratta solamente di rumors e purtroppo non c’è ancora nulla di ufficiale.