Dayane Mello, dopo la tragica notizia sulla morte improvvisa di suo fratello Lucas, riceve la chiamata del suo ex compagno Stefano Sala, anche lui ha voluto rendergli omaggio con un messaggio su IG e ha anche consigliato alla modella brasiliana di continuare il suo percorso all’interno della casa, ecco cosa è successo

Nelle ultime ore nella casa del Gf Vip il clima non è dei migliori, i ragazzi si sono riuniti intorno a Dayane Mello per cercare di starle vicino in ogni modo, ovviamente la morte improvvisa di Lucas ha sconvolto tutti sia la famiglia della Mello ma anche tutti i fan del reality che continuano a mandare messaggi di incoraggiamento sui social per la gieffina e i suoi cari, dopo l’accaduto la modella brasiliana ha potuto sentire telefonicamente alcuni parenti per avere un supporto psicologico e affettivo che in queste ore sicuramente le può servire per metabolizzare quello che è successo.

Dopo la drammatica notizia sulla morte del fratello di Dayane Mello, Lucas, scomparso prematuramente in un incidente stradale, l’Italia intera ma anche il Brasile si sono commossi nel vedere l’affetto e la vicinanza di tutti i concorrenti della casa nei confronti di Dayane, prendendosi cura di lei per tutto il giorno. Ma non solo anche il suo ex compagno Stefano Sala, dopo aver scoperto della tragica morte di Lucas, ha subito chiamato la Mello per cercare di starle vicino dicendole che lui e la sua famiglia ci saranno per sempre per supportarla e che non sarà mai sola, anche la figlia di Dayane, Sofia è riuscita a parlare con la mamma e la modella brasiliana le ha spiegato quello che è successo allo zio Lucas, vediamo nel dettaglio le loro parole.

Dayane Mello, il racconto commovente delle chiamate con Stefano Sala e la figlia Sofia

Ieri sera Dayane ha ricevuto una chiamata dal suo ex compagno Stefano Sala, i due anche se non stanno più insieme condividono un rispetto e un affetto immenso l’uno per l’altro e non solo anche la famiglia di Stefano ha preso a cuore Dayane tanto da trattarla come una figlia. Sala ha cercato in ogni modo di supportare, anche se a distanza, la Mello in questo momento difficile. Dayane una volta uscita dal confessionale ha raccontato ai suoi compagni della chiamata ricevuta sia da lui ma anche da sua figlia e ha raccontato che Stefano e la sua famiglia sono stati davvero dolci nei suoi confronti e le hanno dato l’affetto di cui aveva bisogno cercando di farle ricordare che lei non sarà mai sola e che loro saranno sempre al suo fianco per supportarla.

Dopo questo commovente racconto Dayane ha anche confessato di aver parlato con Sofia, sua figlia, ed è stata proprio lei a spiegarle cosa sia accaduto allo zio Lucas ed è in questo momento che la Mello ha spiegato ai concorrenti cosa le ha detto la figlia dopo la tragica notizia, Buby come la chiama Dayane ha detto alla mamma di aver fatto un disegno in cui ci sono loro due che si dicono “ti amo” e sopra di loro la bambina ha disegnato un angelo, ma tutto questo è accaduto prima che la Mello spiegasse alla figlia della morte dello zio.

Il racconto ha commosso tutti, sia i concorrenti che hanno ascoltato con estremo silenzio e rispetto il racconto ma anche tutti gli utenti sul web.