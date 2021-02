Claudia Ruggeri: camicetta bianca e autoreggenti, il post toglie il fiato

Claudia Ruggeri ha pubblicato una foto su IG che ha messo in risalto le sue qualità fisiche che non passano inosservate. Fan pazzi di lei

Una foto che ha messo in risalto le sue doti fisiche, l’ennesima dell’ultimo periodo che è riuscita a catturare l’attenzione generale dei follower di Instagram. La “Miss” di Avanti un altro, il game show di Paolo Bonolis, è stata definita ancora una volta irresistibile dal popolo del web. Che non è rimasto indifferente davanti ad uno scatto che ha evidenziato tutta la sua bellezza e sensualità che da tempo fa perdere la testa a tutti i suoi ammiratori. Che crescono sempre di più. Su Instagram la cognata del conduttore romano riesce ad ottenere risultati importanti, grazie a dei post che mettono in evidenza delle curve spesso bollenti ed outfit che non lasciano spazio all’immaginazione. Insomma, il pubblico da casa ma anche i follower sperano che si possa arrivare al più presto all’inizio della nuova stagione di Avanti un altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Claudia Ruggeri nelle ultime settimane è stata impegnata nella registrazione delle nuove puntate del programma di Paolo Bonolis. Con l’inizio che a causa dell’emergenza Coronavirus e dei tanti stravolgimenti dei palinsesti televisivi è slittata all’8 marzo prossimo. Ancora poco più di un mese prima di rivedere non solo la bellezza romana, ma anche altre protagoniste del game show. Parliamo di Sara Croce Laura Cremaschi e Maria Mazza. Tanti i post pubblicati dalle dirette interessate che hanno avvisato i follower dell’inizio posticipato del programma. Nell’ultimo post la showgirl è apparsa in tutta la sua forte sensualità con un post in camicia ed autoreggenti che ha scatenato le fantasie dei follower. Che ancora una volta hanno voluto testimoniare il loro affetto nei confronti di una delle protagoniste del web. Post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.