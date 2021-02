Piccolo incidente hot per Chiara Ferragni, non accorgendosene ha pubblicato una foto su IG, ma la gaffe è nella didascalia “miglior po****”, tutta colpa del traduttore, ecco cosa è successo

Piccola gaffe per Chiara Ferragni, la nota influencer solitamente pubblica sul suo profilo di Instagram ogni cosa che le succede, sia del suo lavoro ma anche sulle questioni private della sua famiglia, come ben sappiamo anche suo marito Fedez è stato coinvolto da lei e ogni giorno ci fanno conoscere nuovi aspetti della loro quotidianità. Anche Fedez è stato vittima di una gaffe che però avrebbe potuto costargli la partecipazione a Sanremo insieme alla collega Francesca Michelin, sicuramente l’incidente di Chiara è molto meno grave rispetto a quello di suo marito.

Nelle ultime ore la Ferragni è riuscita a strapparci un sorriso, vi chiedere, cosa avrà mai fatto? il motivo è molto semplice l’influencer ha avuto un piccolo incidente piccante sul suo profilo che ha voluto mostrare a tutti i suoi followers, ma la colpa non è sua ma del traduttore, scopriamo di cosa si tratta.

Chiara Ferragni, il video della gaffe diventa virale “miglior po****“

Come dicevamo l’imprenditrice digitale ha fatto una piccola gaffe sul suo profilo instagram, come si può vedere ha pubblicato la foto qui sopra e nella didascalia ha scritto una frase in inglese deve aver tradotto in modo sbagliato “best blow-dry” la traduzione doveva essere riferita al tipo di messa in piega dei suoi capelli ma in realtà, come ha fatto vedere lei stessa con un video e come si vede dalla foto qui sotto, la traduzione non ha nulla a che vedere con l’acconciatura perché la farse che traduce il traduttore è “il miglior po*****“, qui sotto il video in questione.

Un piccolo errore che non è passato inosservato dagli utenti sul web che hanno iniziato a condividere il video fatto dalla Ferragni su tutti i social possibili.