Caterina Balivo si racconta senza freni: “Finalmente la castità è finita”

Caterina Balivo senza freni in un intervista dove si è raccontata senza risparmiare anche i dettagli più intimi della sua vita privata

La conduttrice ha lasciato tutti i suoi fan senza parole. Sia per l’intervista rilasciata al settimanale Oggi che per il post che ha pubblicato su Instagram. La conduttrice si è lasciata andare in una lunga chiacchierata sull’ultimo anno della sua vita. Quello condizionato dall’emergenza Coronavirus che l’ha portata a fare delle scelte anche impopolari. Infatti durante il primo lockdown è arrivata la decisione di abbandonare la televisione ed i programmi per dedicarsi alla famiglia. “Ho deciso che dovevo agire. Ed in quel momento agire significava fermarsi”.

La spiegazione della conduttrice è stata che in quel periodo storico lavoro e famiglia non potevano coincidere e si doveva lasciare spazio alle priorità. Questa considerazione l’ha portata alla decisione dell’abbandono temporaneo al lavoro che ama. Che resta quello della televisione e della conduzione in particolare. Adesso il suo ‘esilio’ sembra finito, con il ritorno in tv nella giuria del programma di Milly Carlucci “Il cantante mascherato”.

Caterina Balivo nell’intervista al settimanale Oggi ha parlato anche di alcuni dettagli bollenti della sua vita privata. E del rapporto con il marito Giudo Maria Brera andando ad evidenziare anche dei particolari intimi. La confessione che ha sconvolto i lettori è stata quella in merito alla vita sessuale con il marito. “Tranquilli, la castità è durata un mese” ha raccontato in merito al periodo iniziale del lockdown. Quando andava ancora a lavorare in televisione ed insieme al marito avevano deciso di stare lontani. Due settimane di isolamento poi altri 10 di quarantena per poi tornare insieme: “Siamo tornati a tro…” ha raccontato la conduttrice nell’intervista.

Mostrando di non aver problemi a trattare anche di argomenti personali ed intimi. Proprio la sua schiettezza le permette di rimanere amata dal pubblico. Che sia in televisione che sui social apprezza tantissimo sia le sue qualità fisiche che caratteriali. Doti che ha mostrato anche in una foto su Instagram che abbiamo postato sotto e che lasciamo commentare a voi dopo il successo riscosso sui social.