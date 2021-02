Nuovo dramma nella scuola di Maria De Filippi, Martina Miliddi ha lasciato definitivamente Aka7even, il rapper di Amici, incredulo, è scoppiato a piangere dopo la discussione, vediamo cosa è successo in casetta

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi oltre alle prove di canto e di ballo i ragazzi, vivendo 24h su 24 nella casetta, creano legami indissolubile e qualche volta nascono anche delle bellissime storie d’amore, come nel caso di Aka7seven e Martina Miliddi, i due giovani ragazzi si sono fidanzati e tra una lezione e l’altra si sono affezionati l’uno all’altro, ma con il passare dei giorni la nuova coppia ha anche affrontato diverse litigate per colpa di alcune tensioni all’interno della casetta ma non solo, Martina negli ultimi giorni ha capito di essere attratta da un altro ragazzo Raffaele Renda, incrinando del tutto i rapporti con Aka7even. Nonostante nelle ultime ore sembrava che i due si stesso riavvicinando e chiarendo la questione, ma la ballerina dopo aver riflettuto a lungo sui suoi sentimenti ha deciso di lasciare definitivamente il rapper perché si è resa conto di essere sempre più attratta dal nuovo ragazzo, infatti ha confessato all’ormai ex “non voglio stare con te, non solo per Raffaele, penso che sia finita“, queste le parole di Martina, che senza girarci troppo attorno ha preso una decisione, vediamo come l’ha presa Aka7even.

Amici: Aka7even sbotta dopo essere stato lasciato da Martina

Aka7Even dopo aver parlato con Martina è sovrastato dalle emozioni e Giulia cerca di consolarlo e stargli vicino #Amici20 pic.twitter.com/xqKljv1oGm — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 3, 2021

Dopo le dure parole della ballerina Martina Aka7even ha avuto una reazione piuttosto sconvolgente, nonostante abbia deciso di non dare la colpa a nessuno ha chiarito di non voler avere più rapporti ne con Martina ne con Raffaele, nel confronto con la ballerina il rapper ha detto “da parte mia avrai zero. Non ci sarò più” e ha anche aggiunto che sia lei che il suo nuovo spasimante devono evitare di rivolgergli la parola perché non si meritano nulla e infatti ha ribadito la questione dicendo “È l’ultima conversazione che voglio avere con te, poi ti lascerò libera. Ti auguro di trovare qualcuno che ti tratti meglio di quanto ti abbia trattata io. Mi dispiace tanto perché eravamo una bella coppia“.

Dopo questa conversazione con l’ex fidanzata Aka7even si è voluto sfogare con Giulia e in un momento di rabbia ha lanciato una bottiglietta, ma non è finita qua perché successivamente ha anche avuto un confronto con Raffaele ribadendo le stesse cose dette a Martina.

Nonostante i tira e molla i due sembrano essere arrivati alla fine della relazione, vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.