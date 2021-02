Valeria Marini, cowgirl da impazzire: “Bellezza stellare che spegne le altre”

Valeria Marini protagonista su Instagram con una serie di post che mettono in risalto le sue qualità fisiche: follower pazzi della showgirl

Una cowgirl sexy che ha esaltato il web e che ha stupito con la sue bellezza e sensualità. Doti che la showgirl non ha mai perso negli anni, mantenendo a 53 anni una freschezza fisica che fa impallidire le colleghe anche più giovani. Che difficilmente reggerebbero il confronto con lei. Sempre al centro dell’attenzione mediatica, nelle scorse ore è stata protagonista di una vicenda personale che ha avuto un eco importante. Quando si tratta di lei infatti, e soprattutto della sua vita privata, le notizie corrono sempre con una certa velocità. Poi quando di mezzo c’è anche Barbara d’Urso inevitabile che si parli di quanto accaduto. Al live della domenica una discussione ha fatto innervosire la conduttrice, a causa del comportamento della showgirl che si è rifiutata di incontrare l’ex fidanzato Gianluigi Martino.

Valeria Marini rimane un personaggio pubblico amatissimo, adesso anche sui social. L’ex di Vittorio Cecchi Gori nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip è stata una delle protagoniste della trasmissione. Con Alfonso Signorini che l’ha inserita all’interno del programma per le sue doti relazionali ed il suo carattere. Con gli screzi con Rita Rusic che rimangono indimenticabili e che hanno attirato le attenzioni degli spettatori. Ma come detto la showgirl rimane un personaggio amatissimo e seguitissimo anche sui social, con le sue curve bollenti che catturano le attenzioni dei suoi follower. In uno dei post che ha pubblicato è stata irresistibile per tutti, nelle vesti di cowgirl sexy è stata irresistibile per i suoi ammiratori. Che non smettono di mostrarle amore e passione in tutte le sue uscite anche sui social. Post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi dopo il successo clamoroso che ha raccolto sui social.