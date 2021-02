Meteo domani giovedì 4 febbraio: avanza il bel tempo, ma rimangono i forti venti

Meteo domani giovedì 4 febbraio: bel tempo in aumento su tutte le regioni, ma restano i forti venti umidi che portano aria calda. I dettagli

Il bollettino meteo previsto per la giornata di domani non creerà particolati preoccupazioni, con le soleggiate che continueranno a prendere il sopravvento ed il miglioramento delle condizioni generali delle temperature che porteranno anche a nuovi aumenti. Nelle regioni settentrionali schiarite e nebbie mattutine sull’area della Val Padana e parte del Piemonte. Poi soleggiate ad Est ed Ovest, con forti venti umidi a ricordarci che ci troviamo nel mese di febbraio e non a maggio. Infatti soprattutto nelle aree del Centro e del Sud si assisterà ad uno scenario quasi primaverile in alcuni momenti della giornata. La pioggia per quel che riguarda il Nord si manifesterà solo in Liguria, unica regione a mostrare qualche criticità oltre che mari mossi dovuti ai forti venti. Soleggiate anche sui rilievi alpini e temperature in lieve aumento, con Genova che farà registrare il valore massimo di 13°.

Al Centro Sud la situazione meteo resterà stabile e quindi positiva, con aumento delle temperature e soleggiate sparse. Sul Lazio e sulla gran parte delle regioni meridionali la giornata resterà quasi primaverile, con picchi di temperature che a Roma Cagliari Napoli e Palermo sfioreranno e toccheranno i 20°. In poche ore in pratica nelle principali città del Centro-Sud si passerà da un abbigliamento pesante a quello pre estivo. Insomma, se non fosse per i venti forti ed umidi si assisterebbe ad un assaggio di primavera molto anticipato. Piccoli addensamenti da segnalare a partire dalle ore pomeridiane in Toscana, con la possibilità di locali rovesci soprattutto nelle aree interne. Al Sud come anticipato, la giornata resterà soleggiata ovunque, con temperature ovunque superiori ai 14°. Nelle principali città si sfioreranno i 20° soprattutto a metà mattinata.

Nei prossimi giorni, almeno per venerdì la situazione resterà abbastanza simile a quella di giovedì. Ma le brutte notizie arriveranno per il fine settimana con il ritorno del freddo e della pioggia in molte regioni. Gli aggiornamenti meteo dettagliati nei prossimi bollettini con il cambiamento della situazione attesa e che non darà buone notizie.