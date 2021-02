Karina Cascella, l’allenamento è illegale: “Non c’è confronto con le altre”

Karina Cascella ha mostrato ai suoi follower di Instagram tutta la sua perfezione fisica che la rende irresistibile. La foto è bollente

In questi mesi di lockdown, vissuti essenzialmente in casa, tante persone abituate all’allenamento ed all’attività fisica sono andate in crisi per la chiusura delle palestre. Anche tanti personaggi dello spettacolo, che mettono al primo posto l’allenamento e l’attività fisica hanno dovuto fare di necessità virtù. Continuando a fare da casa quello che fino a poco tempo fa erano abituati a svolgere all’interno di una palestra. L’emergenza Coronavirus ha modificato gli stili di vita di milioni di persone, che hanno dovuto fare i conti con una realtà che sta condizionando le relazioni delle persone. Anche quelle con lo sport e l’allenamento. Anche la showgirl di origini napoletane si è adattata a questa nuova ‘normalità’, in attesa di tempi migliori che possano riportare alla vita di tutti i giorni prima della comparsa del virus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

Karina Cascella ha sofferto molto sin dalla prima fase dell’emergenza Coronavirus. Vivendo tra l’altro in una città come Bergamo che forse più delle altre ha pagato un conto altissimo in quanto a contagi e vittime. Quindi ha modificato le sue abitudini stando a casa e cercando di portare avanti tutte le sue passioni anche senza uscire. Una di queste resta quella dell’allenamento fisico, che ha portato sempre avanti. Con i risultati che parlano in suo favore. Infatti dai post che pubblica su Instagram si può notare la sua perfezione fisica che è sotto gli occhi di tutti. “Quando mi pongo un obiettivo, quasi nulla può distrarmi😎 Mia madre diceva che la testa dura, per alcune cose mi avrebbe portata lontano, per altre sarebbe stata un problema😅 Ho sperimentato entrambe le previsioni😂 #lovepilates❤️💪 E adoro la mia “cattivissima” insegnante Micaela😍”. Con questo commento la showgirl ha mostrato un dettaglio bollente che non è sfuggito ai follower. E che riproponiamo sotto. A voi i commenti.