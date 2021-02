Elisabetta Canalis, tacchi a spillo ed autoreggenti: il post fa impazzire i fan

Elisabetta Canalis ha scatenato le fantasie dei follower con un post che l’ha mostrata in tutta la sua bellezza e sensualità assoluta

Un post che ha fatto impazzire il web, e che ha lasciato senza parole tutti i follower di Instagram. Parliamo di una bellezza assoluta, che è rimasta negli anni nei cuori di tutti, anche se adesso il matrimonio e la famiglia l’hanno portata lontana dall’Italia. Il difficile momento che si vive in tutto il mondo non le ha tolto l’ottimismo e la voglia di regalare sorrisi ai suoi fan, che la seguono con grandissima passione senza farle mai mancare il sostegno in tutte le sue uscite soprattutto sui social. L’emergenza Coronavirus l’ha costretta a parlare anche di attualità, soprattutto nel primo lockdown che ha messo in ginocchio gli Usa e la città di Los Angeles, che da qualche anno è diventata la sua casa. Insieme al marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva ha affrontato la crisi stando in casa nella fase 1. Poi tante uscite pubbliche sempre nel rispetto delle norme anti contagio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Elisabbetta Canalis è rimasta nei cuori degli italiani, che adesso la seguono con passione anche sui social apprezzando le sue doti fisiche che non passano inosservate. Nei post che pubblica su Instagram in evidenza rimane la sua freschezza fisica, oltre che una bellezza e sensualità senza paragoni. I complimenti dei follower per lei si sprecano, con tanti suoi ammiratori che la definiscono ancora una “Perla senza eguali”. Insomma, il successo per lei rimane costante e clamoroso ad ogni apparizione pubblica. Tanti i post che nelle ultime settimane hanno fatto perdere la testa ai fan, che si sono scatenati in commenti che esaltano il suo personaggio. Nell’ultimo post con una serie di scatti – che riproponiamo sotto – ha scatenato le fantasie dei follower. In uno in particolare è apparsa stratosferica in tacchi a spillo e autoreggenti. Gli scatti in bianco e nero hanno contribuito al successo del post che ha ottenuto ancora una volta numeri importanti.