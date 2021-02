Elisa Isoardi, la scollatura è enorme: l’outfit da allenamento scatena i fan

Elisa Isoardi ha fatto impazzire i follower di Instagram con un post che ha messo in risalto un particolare bollente non passato inosservato

Sempre al centro dell’attenzione, la conduttrice è riuscita a farsi apprezzare ancora una volta su Instagram per uno scatto che ha reso felici i follower. Simpatia e carattere solare, ma anche una bellezza accecante ed una sensualità che non passa inosservata le doti che le permettono di rimanere spesso al centro dell’attenzione. Sia in televisione che sul web i suoi fan stravedono per lei. Anche per il suo modo di intrattenere il pubblico, che rimane incollato allo schermo o alla sua bacheca Instagram. L’ex conduttrice de La prova del cuoco adesso si può ritenere senza lavoro. Nel senso che al momento non rientra nei piani della Rai e si trova in cerca di nuove avventure che le possano regalare emozioni e soddisfazioni. Con la fine della sua esperienza a Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro, ha dovuto ingoiare qualche boccone amaro. Ma sempre senza perdere il sorriso e l’ottimismo che fa innamorare i follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi infatti era apparsa abbastanza presa dall’esperienza con Todaro, ma i due con la fine del programma hanno preferito prendere strade diverse. Da single ed in attesa di un impegno in televisione, l’ex di Matteo Salvini si diverte sui social. Sia tra i fornelli che con post che raccontano le sue sensazioni personali e le vicende di vita quotidiana, appare in grande spolvero. Mostrando spesso delle curve bollenti che lasciano i fan senza parole. Nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram ha mostrato la sua passione per l’allenamento e la tenuta fisica. Una scollatura ampia ha attirato l’attenzione dei fan, che si sono lasciati andare in commenti e like al post che hanno esaltato la figura della conduttrice. Che appare come un personaggio pubblico di primissimo piano. “Ma chi è quel genio che ha inventato l’ #ellittica ??? 😅😂😂 #cottamafelice #sport“. Questo il commento della bella Elisa, che ha scatenato la passione nei suoi confronti da parte dei follower. Scatto che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.