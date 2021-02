Dayane Mello: chi era il fratello Lucas Mello morto in un incidente

Dayane Mello ha perso il suo fratello minore Lucas Mello poche ore fa a causa di un incidente stradale: chi era il giovane

Dayane Mello purtroppo ha subito un grave lutto e lo ha scoperto proprio nella casa del GFVip. Poche ore fa è venuto a mancare il fratello minore Lucas Mello, dopo un incidente stradale. A darne la notizia, il fratello maggiore Juliano postando un messaggio sui social. Ma chi era Lucas e in che rapporti era con la modella argentina?

Dayane Mello distrutta per la morte del fratello

Una morta improvvisa e drammatica per la modella argentina che sotto i riflettori della casa del Grande fratello Vip è venuta a conoscenza di un fatto gravissimo. Dayane Mello verso le ore 12.00 è uscita momentaneamente dalla casa e ha ricevuto una telefonata dal Brasile. A chiamarla Juliano, il fratello maggiore che le ha detto dell’incidente e della morte di Lucas.

Dopo alcuni minuti la concorrente è rientrata in casa, cercando conforto tra le braccia dei suoi amici. Ovviamente, non è facile prendere una decisione così su due piedi, e per ora ha deciso di rimanere a Cinecittà. C’è da dire anche, che Dayane non può partire per il suo Paese natale e sarebbe comunque costretta a restare da sola. Ma chi era Lucas Mello? E sopratutto in che rapporti era con la modella?

Chi era il fratello della modella

Subito dopo l’annuncio della morte di Lucas Mello, è spuntato dal web il suo account Instagram. Dando uno sguardo alle ultime pubblicazioni, lui e Dayane avevano un bellissimo rapporto e proprio poco prima del drammatico incidente le ha dedicato un dolce messaggio con scritto mi manchi.

L’immagine successiva, invece, riprende un conto alla rovescia in occasione del compleanno della sorella che festeggerà a breve gli anni. Un profilo molto curioso, anche perchè non ci sono post e immagini particolari. Il giovane era seguito da circa 1000 persone ma possiamo dire con certezza che si tratta di lui vista l’amicizia con Juliano Mello, l’altro fratello.