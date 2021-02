Viktoria Varga da impazzire in bikini: lady Pellè è uno spettacolo

Viktoria Varga ha fatto innamorare i follower di Instagram: lady Pellè in bikini è apparsa irresistibile, foto che ha fatto il giro del web

Una foto che ha lasciato senza parole i follower di Instagram che hanno apprezzato gli scatti che la modella ed influencer ungherese ha postato. La compagna di Graziano Pellé è da tempo considerata una bellezza assoluta dai suoi ammiratori, che soprattutto sui social non perdono l’occasione per ribadire il loro gradimento nei suoi confronti. Cosa che nell’ultimo periodo è capitata spesso, con i post che hanno ricevuto una pioggia di like e commenti che hanno certificato la sua popolarità raggiunta. La notizia che la diretta interessata ha voluto rendere pubblica è di quelle importanti, e che hanno catturato l’attenzione dei suoi follower. La coppia ha deciso di arrivare al matrimonio, dopo la proposta di nozze fatta dall’ex attaccante della nazionale italiana di calcio. Un post ha mostrato la risposta della modella al fidanzato, che ovviamente è stata positiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

Viktoria Varga, nata nella stessa città ungherese della famosa Eva Henger e della figlia Mercedesz – Gyor – ha da tempo un forte seguito anche sui social. I suoi 534mila follower rappresentano un biglietto da visita importante, con i numeri in forte crescita che testimoniano il successo ampio che sta avendo. La sua relazione con Graziano Pellé va avanti a gonfie vele, tanto che i due hanno deciso a breve di sposarsi e di dare un seguito importante al loro rapporto. Le foto che ha pubblicato nelle ultime settimane su Instagram hanno scatenato la passione dei follower nei suoi confronti. Sia il post nel deserto di Dubai che in quello in bikini il risultato è stato importante. Tantissimi i follower che si sono detti pazzi di lei e delle sue curve bollenti, che hanno fatto velocemente il giro del web. Post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.