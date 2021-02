Sara Croce, la Bonas di Avanti un altro, sensuale su Instagram con uno scatto senza veli: via il reggiseno e tutto in mostra

Continua a stupire i propri fan con scatti da togliere il fiato. Ancora una volta Sara Croce ha fatto il pieno di like e commenti mostrandosi senza veli. Ogni giorno, la Bonas di Avanti un altro, ormai pronta a questa nuovissima edizione del programma, che dovrebbe partire il prossimo 8 marzo 2021, regala momenti davvero bollenti ai suoi seguaci. A soli 22 anni, la modella è amatissima dal pubblico a casa. Prima la partecipazione a Miss Italia nel 2017, dove è arrivata quarta. Poi Ciao Darwin, con il ruolo di Madre Natura ed infine l’approdo nel noto quiz show di Canale 5. Ma andiamo a vedere cosa ha “combinato” poche ore fa.

Sara Croce ipnotizza il web con uno scatto senza reggiseno

Tra una registrazione e l’altra, Sara Croce non perde mai occasione per salutare i propri seguaci. E proprio poche ore fa, la modella non si è limitata a postare un suo semplice scatto ma è andata oltre. Nella foto in questione, la giovane si è mostrata a tutti senza reggiseno, coprendo il tutto solo con le mani.

I fan ovviamente sono letteralmente impazziti, vedendo Sara svestita così. Inoltre, come si può ben notare, la Bonas sotto ha indossato solo un micro slip color nude e delle calze nere molto sottili. Immancabili i tacchi a spillo che rendono il tutto ancora più ammiccante.

Fan impazziti per le curve della modella

Sono giorni che Sara Croce incanta i suoi follower. Ricordiamo che la modella ha un account Instagram seguito da più di 800 mila fan. Nonostante la sua giovane età, la Bonas riesce comunque a ottenere grandi risultati e a svolgere a pieno il ruolo di influencer.

Infatti, come si vede sempre da alcuni suoi shooting fotografici, di recente è stata impegnata per la nuova linea di intimo Yamamy. Che dire: una vera esplosione di sensualità e bellezza…