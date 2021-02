Giovanni, morto sul ponte Morandi: il padre rifiuta un milione di euro “La vita di mio figlio non ha prezzo”

Mentre a Genova prendono il via le udienze per il secondo incidente probatorio sul crollo del Ponte Morandi Roberto Battiloro – papà di Giovanni, morto a 29 anni nel disastro – rifiuta un risarcimento milionario.

A quasi tre anni dal drammatico crollo del Ponte Morandi di Genova – avvenuta il 14 agosto del 2018 e costata la vita a 43 persone – le famiglie delle vittime aspettano ancora che venga fatta giustizia. Sono in corso in questi giorni, presso il Palazzo di Giustizia del capoluogo ligure, le udienze per il secondo incidente probatorio sul crollo dell’infrastruttura, volte a chiarire le cause del disastro e le conseguenti responsabilità.

Ma in questi mesi, molte delle famiglie coinvolte in questo dramma hanno ricevuto proposte di risarcimento, al fine di trovare una soluzione che permettesse di chiudere la vicenda senza ulteriori strascichi legali. Una proposta fermamente respinta da Roberto Battiloro, padre di Giovanni, morto con tre amici a 29 anni in quel maledetto 14 agosto. “In questi mesi abbiamo lavorato affinché ci fosse una perizia di parte. L’anima di un figlio non si compra, ho sempre dato mandato ai miei legali di rinunciare a ogni forma di risarcimento“, ha spiegato il padre del ragazzo, oggi, arrivando al tribunale per l’udienza prevista per la giornata odierna.

Una scelta forte, sottolineata anche dal Senatore Sandro Ruotolo – amico della famiglia Battiloro – che in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook ha voluto esprimere la propria vicinanza ed il proprio supporto per una scelta coraggiosa. “Oggi inizierà un secondo incidente probatorio che dovrà rispondere alla domanda delle domande: perché è crollato quel maledetto ponte?“, scrive Ruotolo nel post. “A Roberto hanno offerto un milione di euro per chiuderla lì, ha rivelato oggi in un’intervista. Ma lui ha detto no: ‘La vita di mio figlio non ha prezzo, voglio prima verità e giustizia’. Ecco, caro Roberto oggi noi tutti stiamo con te. Anche noi vogliamo verità e giustizia. Ti abbraccio“, si legge ancora nel messaggio che il Senatore ha voluto riservare all’amico Roberto.

La discussione della perizia di parte si svolge nella tensostruttura che è stata allestita nell’atrio del tribunale e nella quale sono attese circa 200 persone: avvocati, pm, periti e alcuni dei familiari delle vittime, tra i quali – oltre allo stesso Battiloro – Egle Possetti ed Emmanuel Diaz, fratello di un’altra delle vittime, Henry. “Da tutto quello che è emerso finora sembra sia stata una morte quasi annunciata“, ha detto Diaz. “So che si arriverà a una giustizia esemplare“. Un’attesa che riguarda, oltre ai familiari delle vittime, anche chi nel processo è coinvolto come imputato: tra questi Antonio Galatà, ex ad di Spea e iscritto, insieme ad altre 70 persone, nel registro degli indagati. “Vi è grande aspettativa, ma vedremo dopo“, ha dichiarato, entrando a palazzo, l’avvocato Tagliaferri, legale di Galatà.

Anche Antonio Micillo, avvocato della famiglia Battiloro, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di entrare nel palazzo di Giustizia, sottolineando come la famiglia Battiloro sia “l’unica parte offesa che ha presentato una perizia di parte” e dicendosi convinto, pur non potendo svelare troppi dettagli dato che le indagini sono ancora in corso, che “verranno fuori belle sorprese anche con omissioni e atti non compiuti“.