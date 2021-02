Meteo oggi lunedì 1 febbraio: prima la pioggia, dopo i miglioramenti. La settimana

Meteo oggi lunedì 1 febbraio: la settimana comincerà come la precedente ed all’insegna del maltempo. Poi i miglioramenti sensibili ovunque

Nuova settimana e mese di febbraio che non porteranno novità rispetto a quanto accaduto nell’ultima parte di gennaio, con le piogge ed il maltempo diffuso su gran parte della penisola in questo lunedì grigio e piovoso. Bollettino meteo che torna a mostrare criticità a partire dalla mattinata di oggi fino a sera, con le aree più colpite che resteranno quelle alpine e del Tirreno. Situazione in peggioramento anche al Sud, schiarite sulla Sardegna. Ma in generale ovunque il tempo sarà incerto, a partire dalla Toscana scendendo fino al Lazio ed alla Campania. Bagnata anche la Calabria, pioggia in Sicilia. La situazione in miglioramento a partire dal martedì, con le soleggiate in aumento e la diminuzione delle precipitazioni sul Nord e sul Centro. Resterà incerto il tempo su parte della Puglia e della Calabria. Bel tempo sulle isole maggiori. Venti deboli e mari poco mossi a completare la situazione che resterà positiva, temperature in lieve aumento anche sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica con la diminuzione del rischio neve.

Da mercoledì 3 la situazione meteo in ulteriore miglioramento, con il sole che prenderà rapidamente il posto delle nuvole e comparsa dell’altra pressione sub tropicale anche nelle regioni meridionali. In miglioramento anche l’area tirrenica, con le soleggiate anche su Toscana e Campania, che nei giorni scorsi sono rimaste al centro di pressanti temporali che hanno lasciato il segno pesantemente. Situazione positiva che crescerà nelle prossime giornate, con il sole che resterà protagonista fino al fine settimana. Per tutto il weekend infatti la situazione resterà positiva sia al Nord che nel resto delle regioni, con le soleggiate sulla Sardegna e anche nelle aree meridionali dove il maltempo aveva avuto maggiori conseguenze. Un assaggio di primavera in questo mese di febbraio che ancora non si può decifrare.

Nei prossimi bollettini daremo ulteriori aggiornamenti sulla settimana che come detto avrà un inizio complicato nella giornata di oggi per poi proseguire nel segno della stabilità.