Meteo domani martedì 2 febbraio: arriva l’alta pressione, maltempo in ritirata

Meteo domani martedì 2 febbraio: arriva l’alta pressione sull’Italia dopo giorni di pioggia e freddo, il maltempo permane in alcune regioni

Buone notizie meteo in arrivo per la giornata di domani. Come abbiamo anticipato nei precedenti bollettini, dopo il piovoso lunedì nelle prossime ore ci attenderanno dei miglioramenti sensibili su tutto il territorio. Il ciclone atlantico lascia lentamente la penisola, con le soleggiate che in breve tempo prenderanno il posto degli addensamenti e delle piogge. L’alta pressione regalerà quindi stabilità soprattutto al Nord ed al Centro, con qualche rovescio che rimarrà al Sud. Migliora la situazione sull’area tirrenica, peggiora invece quella adriatica. Ma diamo uno sguardo dettagliato al tempo che ci aspetterà nella giornata di domani.

Come sempre cominciano l’analisi meteo delle prossime ore con le regioni del Nord. La situazione sui rilievi alpini apparirà in netto miglioramento, con possibili rovesci durante la giornata, ma nulla a che vedere con le ultime giornate con i dati in sensibile miglioramento. Sulle regioni occidentali schiarite e bel tempo, unici rischi inerenti alle nebbie mattutine su tutta la Val Padana. Sul Nordest tempo asciutto con possibili nuvole sparse sulle aree di confine. Venti deboli e mari calmi ovunque. A Genova si registrerà il valore massimo di 11°.

Sulle regioni del Centro miglioramenti meteo sensibili, con soleggiate sparse su tutte le regioni compresa l’area tirrenica che nelle ultime ore è stata scossa da forti temporali soprattutto sulla Toscana e parte del Lazio. Nella giornata di domani invece lo scenario garantirà stabilità ovunque, con piccoli addensamenti nelle aree interne a partire dal pomeriggio. Temperature in lieve aumento, venti deboli e mari poco mossi a completamento di una situazione abbastanza tranquilla ed asciutta. Bel tempo anche sulla Sardegna, a Cagliari toccati i 17°, valori inferiori altrove.

Sulle regioni meridionali dati in netto miglioramento, con il bollettino meteo che si presenterà finalmente positivo dopo giorni abbastanza pesanti. Piogge che rimarranno per tratti della giornata solo in Calabria e parte della Puglia, anche se verso sera lo scenario migliorerà anche in queste due regioni. Bel tempo in Campania e sulle altre regioni, temperature in aumento ed a tratti primaverili. A Napoli il valore massimo toccato con il termometro che registrerà i 17°.