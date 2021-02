Anna Falchi, spettacolo su IG per festeggiare la sua Lazio: “La vendetta è servita”

Anna Falchi ha postato una foto su Instagram che ha esaltato i suoi follower in onore della sua Lazio: un dettaglio ha infiammato il web

La sua ‘vendetta’ si è consumata a distanza di poche ore da una delusione cocente. Quella dell’eliminazione della sua Lazio dalla coppa Italia ai danni dell’Atalanta. Per un incastro bizzarro del calendario, a distanza di tre giorni la sua squadra del cuore ha incontrato ancora una volta la squadra bergamasca, questa volta in campionato. E la Lazio ha vinto per 3-1 contro gli orobici, regalando una grande soddisfazione ai tifosi su un campo difficile. La tifosa speciale, non nuova a queste uscite su Instagram, ha voluto festeggiare ancora una volta a modo suo. Con un post senza veli che ha infiammato il web. Infatti la conduttrice e showgirl a distanza di anni – e all’età di 48 anni – riesce ancora a far parlare di sé con post che spesso non lasciano spazio all’immaginazione. Tutto merito della sua bellezza e sensualità, ma anche di una freschezza fisica che non passa inosservata, e che rende felici i suoi fan ogni volta che possono ammirarla.

Anna Falchi è stata irresistibile per i follower con uno scatto che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche. Ma anche per un dettaglio bollente che non è sfuggito ai suoi ammiratori. Che sperano, anche se non tifosi della Lazio, in una vittoria della squadra bianco celeste solo per poter ammirare la bellezza di origini finlandesi su Instagram. Nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram ha mostrato un fisico perfetto e delle curve che hanno fatto sognare i suoi follower. Il successo della Lazio a Bergamo le ha dato l’occasione per potersi mostrare ancora una volta in tutto il suo splendore, con un post che ha raccolto una pioggia di like e di commenti. Post che abbiamo pubblicato sotto, riportando anche il commento che ha voluto regalare ai tifosi della sua squadra del cuore: “La vendetta è un piatto da servire freddo…La Lazio oggi ha dimostrato ,contro l’Atalanta, freddezza, determinazione e fame di vittoria! E andiamoooo!”.