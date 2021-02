Alessia Marcuzzi manda in titl Instagram: l’intimo mostra tutto, follower scatenati

Alessia Marcuzzi protagonista assoluta su Instagram: la conduttrice ha postato una foto che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione

Una foto che ha lasciato tutti i follower senza parole quella che la conduttrice ha pubblicato su Instagram. Una di quelle che non passano inosservate e che fanno il classico giro del web. Non è la prima volta che la 48enne romana riesce a scatenare l’entusiasmo del web con scatti che evidenziano dei dettagli bollenti. L’ex di Simone Inzaghi è una delle protagoniste assolute della televisione, ma da qualche anno anche dei social. Conduttrice di primo livello e volto storico del programma Le Iene, con la sua simpatia e professionalità riesce a tenere incollati i fan allo schermo. Stesso risultato arriva dal web, con i follower che spesso si dicono pazzi di lei e della sua bellezza e sensualità. Ricordiamo che in estate è finita anche al centro del gossip per via di una voce che l’avrebbe vista come la ‘responsabile’ della fine del rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Voci infondate che fecero arrabbiare Paolo Calabresi Marconi, suo compagno attuale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi è stata irresistibile su Instagram con un post che ha messo in mostra le sue qualità fisiche. Che hanno stuzzicato le fantasie dei follower che l’hanno trovata ancora una volta irresistibile. Sdraiata sul letto e con il suo amore Brownie, in evidenza le gambe ed il suo lato b in evidenza. Uno scatto che ha lasciato senza parole i follower che si sono mostrati ancora una volta pazzi della conduttrice. Nell’ultimo periodo, dopo una fase difficile a causa dell’emergenza Coronavirus che ha sconvolto l’Italia come gli altri paesi del mondo con una pandemia senza fine, è stata molto attiva sui social. Con tanti post che hanno esaltato la sua perfezione fisica che non sembra conoscere limiti anche a distanza di anni dalla sua prima apparizione in tv con “Colpo di fulmine”. Da allora di strada ne ha fatta, facendo perdere la testa a tanti suoi ammiratori. Di seguito il post che ha scatenato le fantasie dei suoi follower di Instagram.