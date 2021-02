Giulia De Lellis shock sul GFVip: “Mai più, un incubo”

Giulia De Lellis si è lasciata andare ad una confessione choc sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip

La giovane romana continua il suo successo sui social. Giulia De Lellis è diventata famosa grazie a diventando a distanza di qualche anno una delle influencer più amate in Italia. Solo su Instagram, ad esempio, conta quasi cinque milioni di seguaci, un traguardo davvero importantissimo. Oltre a prendere parte nel programma della De Filippi, Giulia è stata anche concorrente del Grande Fratello Vip. E a proposito della sua esperienza nel reality ha lasciato tutti senza parole ammettendo che non lo rifarebbe mai più!.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙶𝚒𝚞𝚕𝚒𝚊 𝙳𝚎 𝙻𝚎𝚕𝚕𝚒𝚜 ☀️❣ (@_delellis_)

Giulia De Lellis shock dopo il GFVip: “Mai più!”

Giulia De Lellis è stata una delle grandi protagoniste del GFVip del 2017. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne è arrivata fino in finale perdendo la sfida con il vincitore Daniele Bossari. Un’esperienza forte che pare non ricordi con piacere. Ad ammetterlo è stata proprio lei stessa in una recente sessione di Vero o falso? molto di moda su Instagram in questo periodo.

Un utente le ha chiesto: “Rifaresti il Grande Fratello Vip?” e lei ha risposto “No, è stato un incubo“. Una risposta secca che di certo nessuno si aspettava. Giulia non ha però specificato il motivo per cui ha detto testuali parole ma si capisce che è rimasta traumatizzata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙶𝚒𝚞𝚕𝚒𝚊 𝙳𝚎 𝙻𝚎𝚕𝚕𝚒𝚜 ☀️❣ (@_delellis_)

La verità sull’esperienza al GFVip

Giulia De Lellis ha anche aggiunto anche che l’esperienza al GFVip è stata bellissima ma che comunque resta una cosa da fare una sola volta nella vita. “E’ molto pesante, vi giuro” ha ammesso sui social.

Dopo 90 giorni di isolamento, nonostante in casa non manchi nulla e c’è sempre da fare, la situazione inizia a diventare pesante. Perciò solo al pensiero è quasi un incubo. Durante la lunga chiacchierata con i fan, l’influecer italiana ha anche parlato dei suoi amori passati, tra cui Andrea Damante e Andrea Iannone, specificando dettagliatamente in che rapporto è oggi con loro.