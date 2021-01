Le Donatella, curve da capogiro in evidenza: “Tra Giulia e Silvia scelta difficile”

Le Donatella irresistibili su Instagram: Giulia e Silvia Provvedi in grandissima forma sui social dividono i fan. Chi la migliore tra le due?

Giulia e Silvia Provvedi restano tra i personaggi pubblici più seguiti sul web. Nell’ultimo scatto su Instagram hanno mostrato tutta la loro sensualità e bellezza, con curve da capogiro che hanno scatenato i follower. Non è la prima volta che accade che la ‘bionda’ e la ‘mora’ il pubblico si divide nella scelta tra la migliore. Anche se parliamo di due gemelle si può dire che qualche differenza tra di loro si nota. Anche di carattere. Giulia più intraprendente e spigliata, Silvia che è diventata da qualche mese anche mamma, più riflessiva. Tra di loro c’è grande sintonia ed affetto, anche se i follower spesso si dividono nella ricerca della più sexy tra le sorelle. Single entrambe, ma per motivi diversi, stanno attraversando un periodo non facile della loro vita.

Le Donatella sono una coppia seguitissima su Instagram. i post che pubblicano spesso fanno parlare di sé con post che mettono al centro dell’attenzione le loro curve bollenti ed una sensualità che non passa inosservata. Giulia da qualche mese ha interrotto la relazione con il portiere dell’Atalanta Gollini. Silvia attende le vicende giudiziarie del compagno Giorgio De Stefano. Ma tutte e due non hanno mai perso lo spirito positivo, anche in un periodo non facile della loro vita. Infatti i post che pubblicano, anche con la piccola Nicole, evidenziano non solo le loro qualità fisiche ma anche una simpatia contagiosa. Foto e video per questi motivi fanno spesso il giro del web. Con i commenti dei follower che mostrano di preferire di volta in volta Silvia o Giulia. Post di coppia che abbiamo pubblicato sotto. Tra le due sorelle voi chi preferite?