Federica Panicucci ed il ricordo che esalta il web: “In bikini sei una bomba”

Federica Panicucci è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram dove mostra ai suoi follower post che esaltano le sue qualità fisiche

La conduttrice è un personaggio amatissimo dal suo pubblico televisivo. Ogni giorno alla guida di Mattino Cinque tiene aggiornati con notizie e anche news sui personaggi dello spettacolo e della televisione. Informazione ed intrattenimento che tanto piace alle persone affezionate al piccolo schermo. Ma non solo. Infatti la celebre conduttrice riesce a farsi apprezzare anche sui social, in particolar modo su Instagram con foto e video che non passano inosservati. La compagna di Marco Bacini appare in una forma smagliante a 53 anni, con il tempo che per lei pare si sia fermato. Bella e sensuale come sempre, riesce a far perdere la testa anche ai follower che spesso possono ammirarla in outfit da perdere il fiato. Anche in vesti più disinvolte, la conduttrice di Cecina non appare mai volgare, anche nel pieno della sensualità che la contraddistingue da sempre.

Federica Panicucci è una delle protagoniste della televisione italiana da anni. Con la sua classe e pacatezza, modi gentili e garbati, da sempre è vista anche come una bomba sexy dai suoi ammiratori. Sin dai tempi di “Festivalbar” ha ottenuto successi importanti, che l’hanno fatta apparire come una donna da amare. A distanza di tempo le sue qualità fisiche sono intatte, con i follower che continuano ad impazzire per le sue qualità che fanno perdere il fiato a chi l’ammira. Negli ultimi post è stata addirittura irresistibile, con i follower che l’hanno definita una bomba in un video che ha ricordato l’estate. Non è la prima volta che la conduttrice riesce a scatenare la passione dei suoi ammiratori, che sempre più numerosi sui social confermano il gradimento dei post che pubblica. Nel video che fa riferimento alla sua voglia di estate e vacanze, in bikini è davvero incontenibile. Follower che hanno apprezzato le immagini a suon di like e commenti di esaltazione nei suoi confronti. Video che abbiamo pubblicato sotto, a voi i commenti.