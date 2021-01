Michelle Hunziker ha postato un video su IG che ha evidenziato la sua simpatia, ma anche delle curve bollenti che hanno esaltato i follower

La conduttrice ha postato un video su Instagram che ha fatto in pochi minuti il giro del web. Con la sua solita simpatia ha tenuto incollati migliaia di follower che sono rimasti senza parole davanti alla sua bellezza ma anche alla sua voglia di far sorridere regalando un pizzico di ottimismo in un periodo non proprio facile che gli italiani e non solo stanno vivendo. L’ex di Eros Ramazzotti ha sempre pronto un sorriso che riporta il buon umore a parecchi fan anche nelle giornate più difficili. Protagonista in televisione alla conduzione di All Together Now, lo show musicale che ha regalato tante emozioni anche nell’edizione con la nuova formula, possiamo dire con certezza che con lei parliamo di una delle protagoniste assolute anche di Instagram. Con i numeri che collezionano i suoi post che non hanno bisogno di particolari commenti. Per lei il successo sui social è garantito.

Michelle Hunziker è stata criticata da qualche follower per un post che qualche giorno fa ha provato a fare il punto della situazione politica, con la crisi di governo che ha aperto ulteriori scenari negativi in un periodo storico tra i più difficili vissuti dal dopoguerra ad oggi. Le sue parole non sono state gradite da una parte dei suoi follower, mentre la maggior parte delle persone ha condiviso le sue perplessità dovute alla situazione che si sta vivendo con la politica che contribuisce a regalare ulteriori incertezze. Nell’ultimo video che ha pubblicato è stata esaltante per i follower che hanno sorriso per il cambio continuo di outfit ma che hanno apprezzato anche le sue curve in intimo. Video che ha quindi regalato emozioni differenti e che lasciamo giudicare come sempre a voi postandolo sotto.