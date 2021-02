Meteo oggi venerdì 29 gennaio: maltempo e vento forte nei giorni della merla

Meteo oggi venerdì 29 gennaio: torna il maltempo ma anche il forte vento a soffiare su molte regioni sin dal mattino. Tutti i dettagli

Venerdì insidioso quello di oggi e che ci porta alla fine del primo mese di questo 2021 caratterizzato da pioggia e freddo. Arrivati ai giorni della merla, ritornano dopo qualche giorno di buone notizie anche le piogge ed il freddo, soprattutto in alcune regioni dell’area tirrenica. Neve sulla dorsale appenninica e sui rilievi alpini ancora presente, piogge al Nord sul Friuli e sul Triveneto ed al Centro sulla Campania e sul Lazio. Mari mossi, soprattutto il canale ligure. Un forte vento di Libeccio soffierà sulle regioni del Nord e del Centro. Di seguito tutti i dettagli.

Sulle regioni settentrionali poche le insidie da segnalare. Partiamo dalle piogge previste sul Friuli Venezia Giulia e sul Triveneto, con addensamenti e rovesci possibili anche sulla Val Padana. Bollettino meteo all’insegna della stabilità sul resto delle regioni, anche se i cieli rimarranno grigi per larghi tratti della giornata. Neve sui rilievi alpini sin dagli 800 metri. Venti forti dal mattino anche nelle aree interne, temperature stazionarie con Genova che farà registrare il valore massimo con 12°.

Al Centro bollettino meteo che regalerà instabilità soprattutto nelle aree tirreniche, con addensamenti e piogge possibili sulla Toscana e sul Lazio. Cieli grigi anche su Marche ed Umbria, situazione migliore sulla costa adriatica, con soleggiate anche nel pomeriggio. In Sardegna sole alternato a nuvolosità sparsa, ma vento forte e mare mosso ovunque. Neve possibile sulla dorsale appenninica, già dai 700 metri e temperature che si manterranno basse, con Cagliari che farà registrare il valore massimo con 17°.

Al Sud tempo instabile a partire dal primo giorno del fine settimana, con il weekend che ancora una volta regalerà poche gioie. Cieli nuvolosi ed addensamenti su molte regioni, in particolare sull’area meridionale della Campania e sulla Basilicata. Bel tempo in Puglia e Sicilia, possibili rovesci sulla Calabria. Temperature in lieve aumento rispetto a ieri e Palermo città che farà registrare il valore massimo con 18°. Nei prossimi bollettini nuovi aggiornamenti con la situazione prevista per la giornata di sabato e domenica, con l’arrivo dalla settimana prossima del mese di febbraio che porterà a nuovi cambi di scena.