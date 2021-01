Melissa Satta ha scatenato i follower di Instagram con un video che ha messo in risalto il suo fisico perfetto e delle curve bollenti

La showgirl ha pubblicato un video su Instagram che ha lasciato tutti senza parole. Fisico perfetto e curve mozzafiato in evidenza, l’ex di Boateng è stata davvero irresistibile. Tanti i messaggi dei follower che si sono detti pazzi della bellezza di origini americane. Non è stato un periodo molto facile per la 34enne che ha interrotto il rapporto con il calciatore del Monza. Problemi personali hanno portato a questa scelta difficile, in un momento delicato per tutta la sua famiglia. Nei mesi scorsi, quelli dell’inizio dell’emergenza Coronavirus, avevano portato delle criticità a galla anche per loro. Bloccati durante il primo lockdown in Turchia, la showgirl e la famiglia avevano accettato l’esilio forzato provando anche a divertirsi sui social. In particolare su Instagram con foto e video anche del figlio Maddox coinvolto dai genitori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Anche per questo motivo la notizia della separazione tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng è sembrata come un fulmine a ciel sereno. Anche se a dire il vero qualche scricchiolio c’era stato in estate. Con la coppia che ha provato ad andare avanti soprattutto per il bene del figlio Maddox. In ogni caso, adesso che i due hanno preso strade diverse, la showgirl appare in tutta la sua freschezza fisica che non passa inosservata. Anzi, spesso presente su Instagram, la bellezza di origini americane non perde occasione per mostrarsi in post bollenti con le sue curve in primo piano. Non è la prima volta che accade che per lei i numeri tra like e commenti siano importanti e che confermano le sue doti fisiche. Nell’ultimo post che abbiamo pubblicato sotto tanti i follower che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un commento o un like al video che i follower hanno definito di una bellezza assoluta. Pochi secondi e curve in primo piano. A voi i commenti: