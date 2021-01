Elisabetta Gregoraci, dramma dopo il GFVip: “Operata d’urgenza”

Elisabetta Gregoraci dopo il Grande Fratello Vip ha subito un piccolo intervento a causa di un polipo all’utero

La modella calabrese non ha passato un bel momento, dopo essere uscita dalla casa del GFVip. Elisabetta Gregoraci si è recata dal ginecologo per un controllo e proprio quest’ultimo le ha detto che doveva operarsi il giorno seguente per togliere un polipetto all’utero. Un’operazione inaspettata che ovviamente le ha portato ansia e preoccupazione. Fortunatamente tutto è andato bene ma a raccontare quanto accaduto la stessa ex gieffina nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin.

Elisabetta Gregoraci ospite a Verissimo insieme a sua sorella Marzia

Domani 30 gennaio 2021, Elisabetta Greograci sarà ospite insieme a sua sorella Marzia, per la prima volta, a Canale 5. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ripercorrerà la sua vita passata, dall’inizio carriera fino ai giorni nostri. Una vita fatta di tanti sacrifici, ma anche di tante soddisfazioni. Prima di raggiungere il successo, Elisabetta ha fatto molto gavetta e grazie alle sue doti è riuscita a diventare una bravissima conduttrice televisiva.

A settembre, l’ex moglie di Flavio Briatore ha ben deciso di mettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia, dando modo al pubblico a casa di farsi conoscere per come è realmente e non solo per essere solo la moglie di… Un’esperienza fortissima, che le ha lasciato grandi emozioni e momenti indimenticabili. Durante il suo percorso nel reality, tutti hanno sperato in una storia con Pierpaolo Petrelli, ma la show girl è sempre stata chiara affermando che da parte sua c’era solo una semplice amicizia.

Operazione dopo il GFVip: un polipo all’utero

Nei primi di dicembre, a poche settimane da Natale, Elisabetta Gregoraci ha deciso di abbandonare il gioco, appena ha saputo che il GFVip sarebbe stato prolungato fino a febbraio 2021. La modella si è sentita di dover tornare a casa, da suo figlio Nathan Falco. Infatti, non ci ha pensato due volte e si è subito precipitata a Montecarlo per recuperare il tempo perduto. Purtroppo, appena arrivata nella città, ha dovuto subire anche un piccolo intervento.

Dopo una visita di routine dal ginecologo, quest’ultimo le ha suggerito di operarsi e anche in fretta un polipetto all’utero. Lì per lì,racconta Elisabetta si è molto spaventata, in quanto subito le è venuto in mente il tumore della madre, scomparsa nel 2011. Il medico però è riuscito subito a tranquillizzarla e il giorno seguente è stata ricoverata. Fortunatamente sta bene, e ha voluto raccontare questo episodio solo per ricordare a tutte quanto sia importante la prevenzione.