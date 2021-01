Elisabetta Canalis senza veli: sotto la camicetta niente, fan scatenati

Elisabetta Canalis ha pubblicato una foto su Instagram che ha scatenato i follower per un dettaglio bollente non passato inosservato

L’ex Velina di Striscia la Notizia ha pubblicato una foto su Instagram che ha fatto perdere la testa ai suoi follower. La bellezza di origini sarde ha davvero esagerato stavolta, mostrando tutta la sua sensualità ma anche delle curve bollenti che non sono passate inosservate. Un dettaglio bollente dello scatto seduta in cucina ha acceso le fantasie dei fan che si sono fiondati sul post con like e commenti che hanno esaltato la sua bellezza. Non è la prima volta che accade che la showgirl riesce ad avere un impatto così clamoroso sul web, con i numeri che riesce a collezionare che fanno di lei una vera star di Instagram. Anche se da qualche anno non è più in Italia, l’affetto del pubblico nei suoi confronti rimane sempre alto. Ma vediamo nello specifico il post che ha mandato il web in tilt.

Elisabetta Canalis è stata protagonista di Instagram con un post che ha lasciato senza parole. Seduta in cucina con una camicetta bianca ha attirato l’attenzione dei follower per un motivo particolare. Dallo scatto infatti si nota l’assenza di intimo, con il gioco del vedo non vedo che fa scorgere appena dalla trasparenza della camicetta le su curve. Questo dettaglio come detto ha infiammato il web, con i fan che non hanno perso tempo nel commentare lo scatto, che in pochi minuti dalla pubblicazione ha anche ottenuto tantissimi like a testimoniare la sua fortissima popolarità raggiunta negli anni anche dal suo trasferimento a Los Angeles dove vive con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. Foto che abbiamo pubblicato sotto, lasciando anche stavolta la possibilità di commentarla. Anche per voi la Canalis rimane una delle donne più sensuali del web?