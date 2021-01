Elisa Isoardi ringrazia i suoi fan e si mostra in uno scatto acqua e sapone sui social: il web impazzisce per la sua bellezza naturale

L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco è diventata una vera e propria icona social. Elisa Isoardi ogni giorno posta scatti e momenti della sua giornata, e proprio poche ore fa ha lasciato tutti senza parole con un selfie da togliere il fiato. La donna, si è mostrata in una splendida foto acqua e sapone mettendo in evidenza il suo meraviglioso viso, lucente e perfetto anche di prima mattina. Vediamolo insieme…

Elisa Isoardi sensuale in uno scatto senza make up

Elisa Isoardi vanta un account Instagram di circa 500 mila fan. Infatti, proprio questa mattina ha raggiunto tale traguardo e per ringraziare i suoi numerosissimi follower ha postato un suo scatto mozzafiato. Una foto che racchiude tutta la sua bellezza, al naturale: senza filtri e ne make up.

La Isoardi non ha mai avuto paura di mostrarsi così com’è e lo ha fatto anche in questo caso, con un selfie totalmente acqua e sapone. Elisa appare senza un velo di trucco e possiamo dire che è praticamente bellissima. Nessun difetto e nessuna imprecisione: il suo sguardo è ammiccante. Infatti, nel giro di pochi istanti la sua foto ha raggiunto una marea di like e commenti e tra questi in tanti l’hanno riempita di complimenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

La conduttrice ospite a Verissimo

L’ex conduttrice televisiva, per ora, dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, si sta godendo ancora il suo meritato riposo, visto anche i problemi di salute che ha dovuto affrontare. Nello stesso tempo, però, non smette di comunicare con i suoi seguaci aggiornandoli su tutto ciò che fa durante la giornata.

Sabato scorso l’abbiamo vista ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo e in una lunga intervista, ha parlato non solo dei suoi progetti futuri ma anche della storia precedente con Matteo Salvini. Un amore vissuto a pieno e che l’ha fatta crescere molto. Terminata la relazione, è comunque rimasto un bene immenso, e un grande rispetto.