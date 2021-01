Sabrina Salerno raccoglie l’asciugamani e scatena i fan: “Oltre le gambe c’è di più”

Sabrina Salerno provocante più che mai: la cantante ha postato una foto su IG che ha fatto impazzire i follower per un dettaglio bollente

La cantante ha fatto impazzire i follower di Instagram con una foto che ha messo in risalto le sue qualità fisiche. Non è la prima volta che accade che l’icona sexy degli anni Novanta riesce a catturare l’attenzione dei follower a suon di post bollenti che mettono in luce dei dettagli bollenti che non passano inosservati. Anzi possiamo tranquillamente dire che è stata lei la protagonista assoluta dell’estate scorsa, a suon di bikini che hanno fatto perdere la testa ai follower, che puntualmente si sono scatenati sotto i suoi post con complimenti e like a testimoniare la sua forte popolarità. Per lei il gradimento è stato sempre alto, tanto che è stata eletta miss estate 2020 a furor di popolo sui social. Nelle scorse ore la bellezza genovese ha denunciato il furto di identità di alcuni profili social, tra questi anche uno del figlio minorenne. Questo episodio l’ha costretta ad una denuncia alla Polizia Postale. L’accaduto le ha fatto perdere la sua tranquillità.

Sabrina Salerno è stata protagonista su Instagram con un post che ha messo in risalto le sue qualità fisiche che i follower hanno scoperto da tempo. Non è la prima volta che accade che la bellezza ligure si fa apprezzare per foto o video che fanno il giro del web. Nell’ultimo scatto che ha pubblicato ha voluto mettere in risalto non il suo ormai celebre décolleté ma il suo lato b. Il commento allo scatto è stato “oltre le gambe c’è di più”, parte del ritornello che insieme a Jo Squillo ha cantato al Festival di Sanremo. Parliamo del 1991 e questa canzone fu il trampolino di lancio delle due artiste che accesero le fantasie del pubblico per molti anni. La foto – pubblicata sotto – ha ottenuto un grandissimo successo con i follower che si sono detti ancora una volta pazzi della bellezza ligure che rimane sensuale e bella anche con il passar degli anni.