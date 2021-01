Meteo domani giovedì 28 gennaio: nuova perturbazione sull’Italia, con il ritorno delle piogge in alcune regioni ma anche di vento e neve

Bollettino meteo caratterizzato dalla instabilità, anche se non diffusa, per la giornata di domani giovedì 28 gennaio. Le criticità principali resteranno le piogge in alcune regioni (non costante) ma soprattutto per un forte vento e possibilità di neve. Le temperature si manterranno rigide, con la situazione asciutta in molte regioni ma con il freddo costante. Diamo uno sguardo nello specifico alla situazione prevista per le prossime 24 ore.

Sulle regioni del Nord non ci saranno particolari novità da segnalare rispetto a quanto accaduto nelle scorse ore. Con la giornata che si presenterà essenzialmente asciutta nelle ore mattutine. Non mancheranno però i rovesci sulle aree alpine, con possibilità di nevicate sui mille metri. Venti moderati e mati poco mossi a completamento di uno scenario meteo abbastanza tranquillo. Piccoli peggioramenti dal pomeriggio sulla Liguria. Sole e schiarite sulle restanti aree. Temperature stabili ma rigide, con il termometro che nei valori massimi potrà variare dai 2° do Bolzano ed i 12° di Genova.

Al Centro bollettino meteo che presenterà delle piccole insidie sia nella prima parte della giornata che nella seconda. In primo luogo le piogge mattutine in Toscana, con le temperature fredde che non escluderanno la possibilità di nevicate anche nelle principali città. Nel pomeriggio la perturbazione si manterrà anche sul Lazio, con sporadici piovaschi che confermeranno il ritorno del maltempo soprattutto sull’area tirrenica. Piccoli addensamenti in Sardegna, con l’area a Nord interessata da qualche rovescio non di massima intensità. Venti moderati e mari mossi per l’intera giornata, cieli sereni sul resto delle regioni con schiarite diffuse soprattutto sull’Adriatico. Temperature in ribasso e valori compresi tra i 16° di Cagliari ed i 7° registrati a L’Aquila. Possibili nevicate anche sulla dorsale appenninica.

Al Sud la giornata si confermerà asciutta, con soleggiate mattutine su tutte le regioni. Anche qui temperature resteranno in ribasso, confermando un bollettino meteo assolutamente invernale e tipico dei giorni della merla. Nel pomeriggio possibili piogge in Campania, soprattutto nel salernitano ed il Sicilia. I valori massimi faranno registrare delle oscillazioni dai 4° di Potenza ed i 14° di Palermo.